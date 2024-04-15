У Зинченко мало шансов. Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя АПЛ

В субботу действующие чемпионы «Манчестер Сити» возглавили турнирную таблицу, разгромив «Лутон Таун» со счетом 5:1 на стадионе «Этихад». В воскресенье днем «Ливерпуль» и «Арсенал» пытались обогнать «Сити», но проиграли «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле» соответственно.

В результате «Сити» остался на первом месте с отрывом в два очка от своих конкурентов за титул.

На фоне еще одного драматичного уик-энда суперкомпьютер Opta сделал новый прогноз на АПЛ.

Теперь шансы подопечных Жузепа Гвардиолы на победу в Премьер-лиге составляют 70,1%, что на 29,5% больше, чем в прошлые выходные.

Тем временем шансы «Арсенала» упали с 30,3 до 18,3%, а «Ливерпуля» – с 29,1 до 11,7%.