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Англия
15 апреля 2024, 13:29 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:35
882
0

У Зинченко мало шансов. Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя АПЛ

«Манчестер Сити» после осечек конкурентов – явный фаворит

15 апреля 2024, 13:29 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:35
882
0
У Зинченко мало шансов. Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу действующие чемпионы «Манчестер Сити» возглавили турнирную таблицу, разгромив «Лутон Таун» со счетом 5:1 на стадионе «Этихад». В воскресенье днем «Ливерпуль» и «Арсенал» пытались обогнать «Сити», но проиграли «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле» соответственно.

В результате «Сити» остался на первом месте с отрывом в два очка от своих конкурентов за титул.

На фоне еще одного драматичного уик-энда суперкомпьютер Opta сделал новый прогноз на АПЛ.

Теперь шансы подопечных Жузепа Гвардиолы на победу в Премьер-лиге составляют 70,1%, что на 29,5% больше, чем в прошлые выходные.

Тем временем шансы «Арсенала» упали с 30,3 до 18,3%, а «Ливерпуля» – с 29,1 до 11,7%.

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Источник The Analyst
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