У Зинченко мало шансов. Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя АПЛ
«Манчестер Сити» после осечек конкурентов – явный фаворит
В субботу действующие чемпионы «Манчестер Сити» возглавили турнирную таблицу, разгромив «Лутон Таун» со счетом 5:1 на стадионе «Этихад». В воскресенье днем «Ливерпуль» и «Арсенал» пытались обогнать «Сити», но проиграли «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле» соответственно.
В результате «Сити» остался на первом месте с отрывом в два очка от своих конкурентов за титул.
На фоне еще одного драматичного уик-энда суперкомпьютер Opta сделал новый прогноз на АПЛ.
Теперь шансы подопечных Жузепа Гвардиолы на победу в Премьер-лиге составляют 70,1%, что на 29,5% больше, чем в прошлые выходные.
Тем временем шансы «Арсенала» упали с 30,3 до 18,3%, а «Ливерпуля» – с 29,1 до 11,7%.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр переживает непростые времена в лондонском клубе
Речь идет о финансовых деталях трансфера из «Днепра-1» в испанский клуб