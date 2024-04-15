Кристал Пэлас установил уникальный рекорд против Ливерпуля Клоппа

В воскресенье, 14 апреля, в 33-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в родных стенах проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Команда «орлов» стала первой, которая выиграла три матча АПЛ с «Ливерпулем» на «Энфилде» с тех пор, как «красных» возглавил Юрген Клопп.

В 2015 и 2017 годах «Кристал Пэлас» праздновал победы над «Ливерпулем» на его поле с одинаковым счетом 2:1.

К слову, «Ливерпуль», проиграв «орлам», потерпел первое поражение за восемь матчей в чемпионате Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место, имея в активе 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на два пункта.

Ранее сообщалось, что итальянская «Аталанта» вписала черную страницу в историю «Ливерпуля» эры Клоппа.