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Англия
15 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:08
408
0

Кристал Пэлас установил уникальный рекорд против Ливерпуля Клоппа

«Орлы» обыграли мерсисайдцев на их поле

15 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:08
408
0
Кристал Пэлас установил уникальный рекорд против Ливерпуля Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 14 апреля, в 33-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в родных стенах проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Команда «орлов» стала первой, которая выиграла три матча АПЛ с «Ливерпулем» на «Энфилде» с тех пор, как «красных» возглавил Юрген Клопп.

В 2015 и 2017 годах «Кристал Пэлас» праздновал победы над «Ливерпулем» на его поле с одинаковым счетом 2:1.

К слову, «Ливерпуль», проиграв «орлам», потерпел первое поражение за восемь матчей в чемпионате Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место, имея в активе 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на два пункта.

Ранее сообщалось, что итальянская «Аталанта» вписала черную страницу в историю «Ливерпуля» эры Клоппа.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Ливерпуль Юрген Клопп
Источник Squawka
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