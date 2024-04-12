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  4. Аталанта вписала черную строку в историю Ливерпуля эры Клоппа
Лига Европы
12 апреля 2024, 12:21 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:36
263
1

Аталанта вписала черную строку в историю Ливерпуля эры Клоппа

Немец и его подопечные пережили печальные эмоции

12 апреля 2024, 12:21 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:36
263
1
Аталанта вписала черную строку в историю Ливерпуля эры Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» дома проиграл «Аталанте» со счетом 0:3.

Команда из Бергамо стала первой в истории мерсисайдцев эры Юргена Клоппа, которая смогла дважды победить на их домашней арене в матчах евротурниров.

Первый раз «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» 25 ноября 2020 года в поединке Лиги чемпионов – 2:0. Теперь бергамаски выиграли в поединке плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нанесла «Ливерпулю» историческое поражение.

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Источник Twitter
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T-800
позолоченная какая-то эра у ЛФК: 1 ковидная АПЛ и 2 ушастых за все годы (20-30 лет последних) нет, бывают, канешна, у грандов и хуже ситуации, когда такой титулованный клуб как Бильбао не выиграл ни одного еврокубка в своей истории и за последних 30-40 лет имеет лишь один-два кубка (победный чемпионат или Копа)
Клопп по_сути для колбасы сделал не больше, чем Муравей для басков.
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