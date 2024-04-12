Аталанта вписала черную строку в историю Ливерпуля эры Клоппа
Немец и его подопечные пережили печальные эмоции
В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» дома проиграл «Аталанте» со счетом 0:3.
Команда из Бергамо стала первой в истории мерсисайдцев эры Юргена Клоппа, которая смогла дважды победить на их домашней арене в матчах евротурниров.
Первый раз «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» 25 ноября 2020 года в поединке Лиги чемпионов – 2:0. Теперь бергамаски выиграли в поединке плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» нанесла «Ливерпулю» историческое поражение.
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