Аталанта вписала черную строку в историю Ливерпуля эры Клоппа

В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» дома проиграл «Аталанте» со счетом 0:3.

Команда из Бергамо стала первой в истории мерсисайдцев эры Юргена Клоппа, которая смогла дважды победить на их домашней арене в матчах евротурниров.

Первый раз «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» 25 ноября 2020 года в поединке Лиги чемпионов – 2:0. Теперь бергамаски выиграли в поединке плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нанесла «Ливерпулю» историческое поражение.