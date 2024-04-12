Уже такое было. Аталанта исторически унизила Ливерпуль на его поле

11 апреля в первом месте 1/4 финала Лиги Европы английский «Ливерпуль» дома проиграла итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.

Мерсисайдцы повторили крупнейшее домашнее поражение в еврокубках.

Ранее «Ливерпуль» два раза с той же разницей в счете был разгромлен на «Энфилде» «Реалом» – 2:5 в феврале 2023 года и 0:3 в октябре 2014-го в Лиге чемпионов.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку крупному поражению подопечных.