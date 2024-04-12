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Лига Европы
12 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 09:22
735
1

Уже такое было. Аталанта исторически унизила Ливерпуль на его поле

Бергамаски нанесли мерсисайдцам фатальное поражение в Лиге Европы

12 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 09:22
735
1
Уже такое было. Аталанта исторически унизила Ливерпуль на его поле
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля в первом месте 1/4 финала Лиги Европы английский «Ливерпуль» дома проиграла итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.

Мерсисайдцы повторили крупнейшее домашнее поражение в еврокубках.

Ранее «Ливерпуль» два раза с той же разницей в счете был разгромлен на «Энфилде» «Реалом» – 2:5 в феврале 2023 года и 0:3 в октябре 2014-го в Лиге чемпионов.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку крупному поражению подопечных.

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Ливерпуль Аталанта Лига Европы
Источник Opta
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Комментарии 1
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Southeast*
А ещё Ливерпуль когда то проиграл 0:3 в Тбилиси.  И шо?  Это же только игра.)
При чём здесь "позор" и "унизили"?
Позор это ходить пьяным по городу и без штанов...
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