Лига Европы12 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 09:22
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Уже такое было. Аталанта исторически унизила Ливерпуль на его поле
Бергамаски нанесли мерсисайдцам фатальное поражение в Лиге Европы
12 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 09:22
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11 апреля в первом месте 1/4 финала Лиги Европы английский «Ливерпуль» дома проиграла итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.
Мерсисайдцы повторили крупнейшее домашнее поражение в еврокубках.
Ранее «Ливерпуль» два раза с той же разницей в счете был разгромлен на «Энфилде» «Реалом» – 2:5 в феврале 2023 года и 0:3 в октябре 2014-го в Лиге чемпионов.
Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку крупному поражению подопечных.
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При чём здесь "позор" и "унизили"?
Позор это ходить пьяным по городу и без штанов...