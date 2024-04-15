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Испания
15 апреля 2024, 08:00 | Обновлено 15 апреля 2024, 08:01
2546
1

Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей

Речь идет о финансовых деталях трансфера из «Днепра-1» в испанский клуб

15 апреля 2024, 08:00 | Обновлено 15 апреля 2024, 08:01
2546
1
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В европейском футболе назревает скандал, который связан с нападающим испанской «Жироны» и сборной Украины Артемом Довбиком.

Речь идет о финансовых деталях трансфера экс-нападающего «Днепра-1» в испанский клуб, который обошелся каталонцам, по данным Transfermarkt, в 7 млн евро. Еще часть суммы по этой сделке получил датский «Мидтьюлланд», у которого были права на украинского футболиста пополам с днепрянами.

Однако, как оказалось, в процессе оформления этого трансфера всплыли некоторые факты, которые могут оказаться предметом расследования нарушений финансового фейр-плей ФИФА.

Как стало известно Sport.ua из источников, близких к «Жироне», в испанский клуб поступил запрос от юристов, которые предполагают, что в момент сделки между футбольным клубом «Жирона» и футбольным агентством Alik Football Management в лице агента футболиста Алексея Люндовского были нарушены определенные финансовые договоренности, а также обнаружились факты возможного мошенничества.

Кроме этого, сейчас проверяется факт того, что агент футболиста мог войти в сговор с другими лицами и совершить экономическое преступление, чтобы уйти от налогообложения в Украине. Ради этого Алексей Люндовский намеренно зарегистрировал юридическое лицо практически с полностью аналогичным названием своего агентства, однако не на территории Украины, а в Эстонии. Проверка оформленного трансфера Довбика в зарубежный клуб на предмет чистоты может коснуться и непосредственных участников перехода футболиста – испанской «Жироны» и СК «Днепр-1».

Указанные нарушения финансового фейр-плей УЕФА, в случае их доказательства со стороны UEFA Club Financial Control Body (CFCB) могут привести не только к существенным денежным штрафам (как в случае с «Манчестер Сити») но и отказу в лицензии на участие «Жироны» в европейских футбольных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Ранее проблемы с трансферным баном были и у «Днепра-1».

Футбольный клуб «Жирона» является частичной собственностью Citi Football Group, группы, владеющей «Манчестер Сити», у которого возникли проблемы с законом, после того как горожане нарушили больше 100 правил АПЛ.

Скандал вокруг одного из самых топовых активов City Football Group кидает тень также на другие футбольные клубы этого холдинга и саму «Жирону». Тем более, что ранее стало известно, что ФИФА может срочно вмешаться в деятельность Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), которая после обысков гражданской гвардией в офисе RFEF подозревается в коррупционных сделках, отмывании денег и неблагополучном управлении.

Публикуя материал, Sport.ua дает возможность высказаться всем участникам скандала.


Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

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Жирона Артем Довбик финансовый фейр-плей инсайд Алексей Люндовский Днепр-1 скандал финансы налоги
Источник Sport.ua
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Bulba_sumkin
Еще бы трансфер Супряги промониторили
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