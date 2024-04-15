Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Довбика – о скандале с ФФП: «Это чушь, сплошная клевета»
Испания
15 апреля 2024, 13:36 |
972
4

Агент Довбика – о скандале с ФФП: «Это чушь, сплошная клевета»

Алексей Люндовский прокомментировал информацию о возможном мошенничестве

15 апреля 2024, 13:36 |
972
4
Агент Довбика – о скандале с ФФП: «Это чушь, сплошная клевета»
Артем Довбик и Алексей Люндовский

Алексей Люндовский, агент украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, прокомментировал информацию о возможном нарушении финансового фэйр-плей.

– Это чушь, сплошная клевета, у которой нет никаких оснований. Никакого скандала, никаких санкций быть не может. Мои юристы сейчас занимаются этим вопросом. Это заказной материал, клевета, с которым будут разбираться мои юристы. Кто и с какой целью это запустил.

– Но, насколько понимаю, у вас действительно есть вот эта компания в Эстонии, о которой говорится, что через нее якобы организовали схему?

– Она есть, да. Каждый гражданин Украины может иметь фирму за рубежом. В этом новости нет. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине. Но это уже другой вопрос. Никаких нарушений нет. Все было согласно футбольному законодательству.

По теме:
Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Буковина осталась без основных полузащитников
Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья
Жирона финансы финансовый фейр-плей скандал налоги Артем Довбик Днепр-1 Алексей Люндовский инсайд
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14 апреля 2024, 21:13 0
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой

Игра завершилась победой вилланов со счетом 2:0, Александр отыграл 87 минут

Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15 апреля 2024, 12:59 10
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой

Александр переживает непростые времена в лондонском клубе

Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Футбол | 15.04.2024, 14:19
Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Футбол | 14.04.2024, 21:44
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Ну от. Як і прогнозувалося - це звичайна якась заказуха від ворогів цього агента. Що він з ким там не поділив то вже його справа. А вам, спорт-юа, ганьба за те, що взялися вкинути чорнуху, не сумніваюся, що не просто так. Бо ви вплутуєте в це гравця національної збірної, який не має ніякого відношення до тих тьорок. Мало того, це може мати погані наслідки, бо потім клуби не захочуть купляти українських гравців, бо ви розповідаєте, які тут шахраї-агенти.
Ладно, би його вороги вкидали свою чорнуху кудись в анонімні телеграм канали. Але це опублікували ви - головний спортивний сайт.  Дуже ганебна ситуація.  Не перетворюйтесь за зливний бачок, куди скидають різне лайно всі, хто між собою ворогує.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Посмотрите в глаза этому честному человеку. Вы что не верите ему?
Ответить
+3
pol-55
Та так ще й чиї ті очі з носом,можна не дивуватись.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 37
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 6
Теннис
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем