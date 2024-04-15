Агент Довбика – о скандале с ФФП: «Это чушь, сплошная клевета»

Алексей Люндовский, агент украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, прокомментировал информацию о возможном нарушении финансового фэйр-плей.

– Это чушь, сплошная клевета, у которой нет никаких оснований. Никакого скандала, никаких санкций быть не может. Мои юристы сейчас занимаются этим вопросом. Это заказной материал, клевета, с которым будут разбираться мои юристы. Кто и с какой целью это запустил.

– Но, насколько понимаю, у вас действительно есть вот эта компания в Эстонии, о которой говорится, что через нее якобы организовали схему?

– Она есть, да. Каждый гражданин Украины может иметь фирму за рубежом. В этом новости нет. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине. Но это уже другой вопрос. Никаких нарушений нет. Все было согласно футбольному законодательству.