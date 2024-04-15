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  4. Агент Довбика: «В Жироне ни о каких расследованиях даже и не слышали»
Испания
15 апреля 2024, 16:11 |
1048
3

Агент Довбика: «В Жироне ни о каких расследованиях даже и не слышали»

Алексей Люндовский подробно рассказал о скандальной ситуации

15 апреля 2024, 16:11 |
1048
3
Агент Довбика: «В Жироне ни о каких расследованиях даже и не слышали»
Алексей Люндовский и Артем Довбик

Алексей Люндовский, агент нападающего «Жироны» Артема Довбика, подробно рассказал о скандальной ситуации во время перехода украинца в каталонский клуб из «Днепра-1».

– Алексей, прежде всего, расскажите, получали ли Вы уже какие-то документы по расследованию?

– Да нет, что вы! Никаких нарушений в этой ситуации нет, и так же – никаких дел. Никакого расследования никто не ведет, потому что все сделано в рамках законодательства Украины, Испании и футбольных структур. Это какой-то нонсенс! Гарантирую, что здесь больше похоже на дело о клевете.

– Но утверждается, что Вы создали отдельную зарубежную компанию с таким названием ALIK Football Management в ЕС и этим нанесли ущерб налогообложению в Украине.

– Вот поэтому я и говорю, что никаких нарушений нет. Зарегистрировать за рубежом компанию имеет право любой гражданин Украины. Какое в этом нарушение? Для международной футбольной практики также нормой является создание за рубежом представительств, филиалов, юридических лиц агентств. Такая практика осуществления трансферов является абсолютно нормальной, в большинстве международных трансферов вы найдете ее признаки. Это, конечно, легально. Теперь о самом главном. В Эстонии наша компания зарегистрирована еще в 2018 году. Почему именно сейчас кто-то поднял ее и сделал предметом новостей? Или кто-то находился в спячке, или только научился пользоваться гуглом? Я не знаю, но выглядит это очень подозрительно.

– Итак, вы утверждаете, что ничего не нарушали? А как это восприняла «Жирона» и сам Довбик?

– Да никак. Они ни о каких расследованиях даже и не слышали.

– Так как трактуете эту информацию?

– Только как клевету, ничем не подкрепленную и неизвестно, зачем распространенную. Все сделано по лекалам российской пропаганды: взят факт, что есть зарубежная компания нашего агентства, взяты посторонние новости для массовости (при чем предложение о проверках в испанской федерации футбола, я сколько читал – понять не смог), а потом намешано в пропорциях, чтобы раздуть сенсацию.

Меня вообще удивил тон новости, в которой, напомню, нет прямой речи или официальных комментариев. Кто подозревает, что подозревает? Нет первоисточника, нет прямой цитаты, нет документов. В «Жироне» никто ничего слышать не слышал, а тон утвердительный, будто это факт, хотя и без всяких доказательств. На самом деле единственное, что интересно в этой ситуации, кому выгодно, чтобы такая «утка» залетела именно сейчас?

– И кому? Подозреваете кого-то конкретного?

– Всем, кто что-то делает, и делает успешно, завидуют. У меня тоже есть завистники и недоброжелатели. Однако не мое дело – исследовать, кто запустил эту сплетню, но наши юристы будут заниматься источником информации, чтобы мое честное имя с многолетней репутацией не было запачкано такими инсинуациями.

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Жирона финансы финансовый фейр-плей скандал футбольные агенты налоги Артем Довбик Днепр-1 Алексей Люндовский
Источник Украинский футбол
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Спорт юа ви коли щось десь копіюєте, то хоч перевіряйте
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😼
Тут мабуть коментарі зайві..
Навіщо робити ці вкиди спорт юа?! Головне навіщо і для кого?
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0
George1
Спорт юа бреше.
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