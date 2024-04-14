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Чемпионат Украины
Хуст
14.04.2024 13:30 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:32
26
0

Хуст – Кремень, Металлист – Диназ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 апреля трансляцию поединков Первой лиги

14 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:32
26
0
Хуст – Кремень, Металлист – Диназ. Смотреть онлайн LIVE

14 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 14 апреля

Группа выбывания

  • 13:30. Хуст – Кремень
  • 15:00. Металлист Харьков – Диназ Вишгород

Турнирная таблица

13:30. Хуст – Кремень

15:00. Металлист Харьков – Диназ Вишгород

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Источник Sport.ua
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