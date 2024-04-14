Украина. Первая лига14 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:32
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Хуст – Кремень, Металлист – Диназ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 апреля трансляцию поединков Первой лиги
14 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:32
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14 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 14 апреля
Группа выбывания
- 13:30. Хуст – Кремень
- 15:00. Металлист Харьков – Диназ Вишгород
Турнирная таблица
13:30. Хуст – Кремень
15:00. Металлист Харьков – Диназ Вишгород
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