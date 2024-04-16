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16 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:44
13
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Ничего не дает уверенности так, как победы»

Главный тренер «Металлиста» рассказал о победе над «Диназом»

16 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:44
13
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Ничего не дает уверенности так, как победы»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал победу своей команды в матче Первой лиги над вышгородским «Диназом» (2:0).

— Андрей Анатольевич, поздравляем вас со второй подряд победой на этом поле! Оцените, пожалуйста, игру вашей команды и расскажите об общих впечатлениях от матча.

— Спасибо за приветствие. Очень напряженная и эмоциональная игра показалась, неплохой соперник, который в первом тайме где-то больше контролировал мяч, они заставили нас немного больше поработать в обороне. Чувствовалось немного напряжение и в наших действиях. После перерыва немного перестроились, преимущество нам дал быстрый мяч в начале второго тайма. Так что на протяжении второго тайма был более содержательный футбол в нашем исполнении. Мы и кроме эпизода с голом Габи (Габриэля Гомеса, — прим.) имели шансы увеличить счет, но все равно молодцы, поздравил ребят с победой.

— Сейчас, прежде всего, волнует состояние Дениса Пидручного. Я так понимаю, его заменили из-за травмы?

— Да, это старая травма. Эти же проблемы, но мы надеемся, что все обойдется.

— Оцените в целом состояние команды. 7 матчей без поражений — с чем в первую очередь вы это связываете? Это психологическая уверенность появилась у этих молодых ребят, нашли ли вы ту игровую модель, которая лучше всего подходит этой команде?

— Я считаю, что есть много разных факторов. Но ничего не дает уверенности так, как сами победы. Я думаю, что успешные результаты влияют на это.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Диназ Вышгород Андрей Анищенко пресс-конференция
Источник ФК Металлист
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