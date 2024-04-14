Металлист обыграл Диназ и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге
Закарпатский клуб Хуст нанес минимальное поражение команде Кремень
14 апреля прошли поединки Первой лиги чемпионата Украины.
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Металлист обыграл Диназ (2:0) и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге.
Закарпатский клуб Хуст нанес минимальное поражение команде Кремень (1:0).
Первая лига. Второй раунд. 14 апреля
Группа выбывания
13:30. Хуст – Кремень – 1:0
Гол: Диянчук, 78
15:00. Металлист Харьков – Диназ Вышгород – 2:0
Голы: Евгений Рязанцев, 49, Габриэль Гомес, 53
Турнирная таблица
События матча
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