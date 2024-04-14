Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист обыграл Диназ и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге
Чемпионат Украины
Хуст
14.04.2024 13:30 – FT 1 : 0
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 апреля 2024, 21:09 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:17
249
0

Металлист обыграл Диназ и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге

Закарпатский клуб Хуст нанес минимальное поражение команде Кремень

14 апреля 2024, 21:09 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:17
249
0
Металлист обыграл Диназ и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге
ФК Металлист

14 апреля прошли поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Металлист обыграл Диназ (2:0) и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге.

Закарпатский клуб Хуст нанес минимальное поражение команде Кремень (1:0).

Первая лига. Второй раунд. 14 апреля

Группа выбывания

13:30. Хуст – Кремень – 1:0

Гол: Диянчук, 78

15:00. Металлист Харьков – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Евгений Рязанцев, 49, Габриэль Гомес, 53

Турнирная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Диянчук (Хуст).
По теме:
Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
РИЗНЫК: «Победа за любую цену. Жарко, тяжело все время бегать туда-назад»
ПУШИЧ: Играли на этом поле? Выйдите на него. Если вернетесь без перелома...
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Металлист Харьков Диназ Вышгород Хуст Евгений Рязанцев Габриэл Гомес Феррейра
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14 апреля 2024, 21:13 0
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой

Игра завершилась победой вилланов со счетом 2:0, Александр отыграл 87 минут

Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Теннис | 14 апреля 2024, 09:06 11
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии

Лидер украинского женского тенниса – о поединке Кубка Билли Джин Кинг

Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Футбол | 14.04.2024, 18:01
Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14.04.2024, 09:36
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Футбол | 13.04.2024, 23:15
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем