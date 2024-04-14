Металлист обыграл Диназ и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге

14 апреля прошли поединки Первой лиги чемпионата Украины.

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Металлист обыграл Диназ (2:0) и продолжает борьбу за выживание в Первой лиге.

Закарпатский клуб Хуст нанес минимальное поражение команде Кремень (1:0).

Первая лига. Второй раунд. 14 апреля

Группа выбывания

13:30. Хуст – Кремень – 1:0

Гол: Диянчук, 78

15:00. Металлист Харьков – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Евгений Рязанцев, 49, Габриэль Гомес, 53

Турнирная таблица