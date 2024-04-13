Дубль Фелипе Андерсона. Лацио разгромил аутсайдера и борется за еврокубки
«Салернитана» с 15 очками замыкает турнирную таблицу
В матче 32-го тура Серии А «Лацио» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:1.
Дубль у победителей оформил бразильский хавбек Фелипе Андерсон, еще по голу забили Матиас Весино и Густав Исаксен.
У гостей отличился Лум Чауна в первом тайме.
«Лацио» имеет 49 очков и входит в топ-7, ведя борьба за еврокубки. Далее идет «Наполи» (48), имея матч в запасе. «Салернитана» (15) замыкает турнирную таблицу.
Серия А. 32-й тур, 12 апреля
Лацио – Салернитана – 4:1
Гол: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 – Лума Чауна, 16
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3
|Ювентус
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|17
|Эллас Верона
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек отметил юбилей в 500 игр за «горняков»
Главные новости за 11 апреля на Sport.ua