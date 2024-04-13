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Чемпионат Италии
Лацио
12.04.2024 21:45 – FT 4 : 1
Салернитана
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Италия
13 апреля 2024, 01:17 | Обновлено 13 апреля 2024, 01:25
19
0

Дубль Фелипе Андерсона. Лацио разгромил аутсайдера и борется за еврокубки

«Салернитана» с 15 очками замыкает турнирную таблицу

13 апреля 2024, 01:17 | Обновлено 13 апреля 2024, 01:25
19
0
Дубль Фелипе Андерсона. Лацио разгромил аутсайдера и борется за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура Серии А «Лацио» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:1.

Дубль у победителей оформил бразильский хавбек Фелипе Андерсон, еще по голу забили Матиас Весино и Густав Исаксен.

У гостей отличился Лум Чауна в первом тайме.

«Лацио» имеет 49 очков и входит в топ-7, ведя борьба за еврокубки. Далее идет «Наполи» (48), имея матч в запасе. «Салернитана» (15) замыкает турнирную таблицу.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

Лацио – Салернитана – 4:1

Гол: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 – Лума Чауна, 16

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 31 26 4 1 75 - 15 82
2 Милан 31 21 5 5 60 - 34 68
3 Ювентус 31 18 8 5 45 - 24 62
4 Болонья 31 16 10 5 45 - 25 58
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Аталанта 30 15 5 10 55 - 34 50
7 Лацио 32 15 4 13 41 - 35 49
8 Наполи 31 13 9 9 48 - 38 48
9 Торино 31 11 11 9 31 - 29 44
10 Фиорентина 30 12 7 11 42 - 35 43
11 Монца 31 11 9 11 34 - 41 42
12 Дженоа 31 9 11 11 34 - 38 38
13 Кальяри 31 7 9 15 32 - 52 30
14 Лечче 31 6 11 14 26 - 48 29
15 Удинезе 31 4 16 11 30 - 47 28
16 Эмполи 31 7 7 17 25 - 47 28
17 Эллас Верона 31 6 9 16 28 - 42 27
18 Фрозиноне 31 6 8 17 38 - 61 26
19 Сассуоло 31 6 7 18 36 - 59 25
20 Салернитана 32 2 9 21 26 - 68 15
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лум Чауна (Салернитана).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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Лацио Салернитана чемпионат Италии по футболу Серия A Фелипе Андерсон Матиас Весино Густав Исаксен видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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