Дубль Фелипе Андерсона. Лацио разгромил аутсайдера и борется за еврокубки

В матче 32-го тура Серии А «Лацио» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:1.

Дубль у победителей оформил бразильский хавбек Фелипе Андерсон, еще по голу забили Матиас Весино и Густав Исаксен.

У гостей отличился Лум Чауна в первом тайме.

«Лацио» имеет 49 очков и входит в топ-7, ведя борьба за еврокубки. Далее идет «Наполи» (48), имея матч в запасе. «Салернитана» (15) замыкает турнирную таблицу.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

Лацио – Салернитана – 4:1

Гол: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 – Лума Чауна, 16

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