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Чемпионат Италии
Лацио
12.04.2024 21:45 - : -
Салернитана
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Италия
12 апреля 2024, 06:26 |
38
0

Лацио – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 12 апреля в 21:45 по Киеву

12 апреля 2024, 06:26 |
38
0
Лацио – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Салернитаной». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда весной сменила наставника. А ведь пока что он остается вице-чемпионом страны. Это было пиком работы Маурицио Сарри в столице - выше в последний раз столичный клуб закончил еще в 2000-м году, взяв второе и пока что крайнее скудетто. Но в новом цикле все изначально начало валиться. Спасали тренера удачные результаты в других турнирах, прежде всего, в Лиге чемпионов. Там получилось не просто выйти из группы, но и начать плей-офф с закономерной, по игре, победы над самой Баварией. Но после разгрома в ответном поединке, в Мюнхене, с Курильщиком попрощались. Его сменил Тудор, и, по иронии, начинал против родного для себя Ювентуса. Выиграв в Серии А 1-0, через 3 суток бело-голубые получили пару безответных голов в первом полуфинале кубка. А потом была дерби с Ромой, и новая осечка, 0-1.

Салернитана

Клуб проводит третий год кряду в Серии А - уже больше, чем в дебютный отрезок в конце прошлого столетия. Но уже понятно, что он станет и последним. Особенно контрастным выглядит спад морских коньков по сравнению с тем, как хорошо они выглядели год назад, при Паулу Соузе. Новоиспеченный наставник, Колантуоно, явно приглашен с прицелом работы в Серии В, в следующем розыгрыше. А то, что там окажется глухой аутсайдер Кальчо, уже не вызывает никаких дискуссий. Тем более что и при Стефано продолжились поражения, чего стоит 0-3 уже после паузы на игры сборных, пусть и с мотивированной Болоньей. А вот с Сассуоло дома отыгрались за второй тайм с 0-2, но это больше важная потеря гостей.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами. В ноябре морские коньки смогли взять одну из своих редких побед именно со столичным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что орлы тут просто обязаны выиграть, причем легко. Ставим на них при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,94).

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Лацио Салернитана чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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