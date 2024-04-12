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Чемпионат Украины
Реал Фарма
12.04.2024 12:30 - : -
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:29
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0

ЮКСА – Дружба, Реал Фарма – Звягель. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

12 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:29
55
0
ЮКСА – Дружба, Реал Фарма – Звягель. Смотреть онлайн LIVE

12 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 23-й тур, 12 апреля

  • 12:00. Тростянец – Нива Винница
  • 12:15. Кремень-2 – Рух-2
  • 12:30. Реал Фарма – Звягель
  • 12:30. Чайка – Кудровка
  • 13:00 Локомотив Киев – Скала
  • 14:30. ЮКСА – Дружба Мировка

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ЮКСА 20 14 5 1 46 - 10 47
2 Звягель 19 14 2 3 53 - 14 44
3 Дружба Мировка 18 13 3 2 36 - 9 42
4 Чайка 20 12 3 5 37 - 16 39
5 Скала 1911 18 9 2 7 26 - 26 29
6 Кудровка 18 8 4 6 26 - 24 28
7 Карпаты-2 19 7 5 7 27 - 29 26
8 Рух-2 Львов 18 7 4 7 23 - 23 25
9 Нива Винница 19 6 7 6 27 - 29 25
10 Реал Фарма 19 5 4 10 19 - 32 19
11 Локомотив Киев 20 4 5 11 23 - 37 17
12 Тростянец 19 4 4 11 15 - 26 16
13 Металлург-2 Зп 19 5 1 13 17 - 53 16
14 Кремень-2 20 0 1 19 9 - 56 1
15 Васт 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

12:15. Кремень-2 – Рух-2

12:30. Реал Фарма – Звягель

14:30. ЮКСА – Дружба Мировка

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Источник Sport.ua
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