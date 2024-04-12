12.04.2024 12:30 - : -
Украина. Вторая лига12 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:29
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ЮКСА – Дружба, Реал Фарма – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
12 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:29
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12 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
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Вторая лига. 23-й тур, 12 апреля
- 12:00. Тростянец – Нива Винница
- 12:15. Кремень-2 – Рух-2
- 12:30. Реал Фарма – Звягель
- 12:30. Чайка – Кудровка
- 13:00 Локомотив Киев – Скала
- 14:30. ЮКСА – Дружба Мировка
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ЮКСА
|20
|14
|5
|1
|46 - 10
|47
|2
|Звягель
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|3
|Дружба Мировка
|18
|13
|3
|2
|36 - 9
|42
|4
|Чайка
|20
|12
|3
|5
|37 - 16
|39
|5
|Скала 1911
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6
|Кудровка
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|7
|Карпаты-2
|19
|7
|5
|7
|27 - 29
|26
|8
|Рух-2 Львов
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|9
|Нива Винница
|19
|6
|7
|6
|27 - 29
|25
|10
|Реал Фарма
|19
|5
|4
|10
|19 - 32
|19
|11
|Локомотив Киев
|20
|4
|5
|11
|23 - 37
|17
|12
|Тростянец
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|13
|Металлург-2 Зп
|19
|5
|1
|13
|17 - 53
|16
|14
|Кремень-2
|20
|0
|1
|19
|9 - 56
|1
|15
|Васт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
12:15. Кремень-2 – Рух-2
12:30. Реал Фарма – Звягель
14:30. ЮКСА – Дружба Мировка
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