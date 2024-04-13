Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе, Звягель догнал лидера

12 апреля состоялись 6 поединков 23-го тура Второй лиги.

Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе (0:1). Единственный гол забил Олег Вакуленко на 33-й минуте.

Звягель взял три очка на выезде в матче против команды Реал Фарма (3:0) и догнал лидера.

Лидеры: ЮКСА – 47 очков (21 матч), Звягель – 47 (20), Дружба – 45 (19), Чайка – 40 (21).

Напрямую в Первую лигу выйдет только победитель турнира, а еще две команды будут играть переходные матчи.

Вторая лига. 23-й тур, 12 апреля

12:00. Тростянец – Нива Винница – 1:1

Голы: Проданов, 23 – Загорулько, 16

12:15. Кремень-2 – Рух-2 – 1:1

Голы: Пастернак, 33 – Сабиев, 9 (автогол)

12:30. Реал Фарма – Звягель – 0:3

Голы: Венделл, 19 (пен), Морговский, 34, Петрук, 50.

12:30. Чайка – Кудровка – 1:1

Голы: Семенец, 24 – Жикол, 17

13:00. Локомотив Киев – Скала – 2:0

Голы: Богомаз, 6, Козий, 59

14:30. ЮКСА – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Вакуленко, 33

Турнирная таблица