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Чемпионат Украины
Реал Фарма
12.04.2024 12:30 – FT 0 : 3
Звягель
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Украина. Вторая лига
13 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:32
90
0

Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе, Звягель догнал лидера

12 апреля состоялись 6 поединков 23-го тура Второй лиги

13 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:32
90
0
Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе, Звягель догнал лидера
ФК Дружба

12 апреля состоялись 6 поединков 23-го тура Второй лиги.

Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе (0:1). Единственный гол забил Олег Вакуленко на 33-й минуте.

Звягель взял три очка на выезде в матче против команды Реал Фарма (3:0) и догнал лидера.

Лидеры: ЮКСА – 47 очков (21 матч), Звягель – 47 (20), Дружба – 45 (19), Чайка – 40 (21).

Напрямую в Первую лигу выйдет только победитель турнира, а еще две команды будут играть переходные матчи.

Вторая лига. 23-й тур, 12 апреля

12:00. Тростянец – Нива Винница – 1:1

Голы: Проданов, 23 – Загорулько, 16

12:15. Кремень-2 – Рух-2 – 1:1

Голы: Пастернак, 33 – Сабиев, 9 (автогол)

12:30. Реал Фарма – Звягель – 0:3

Голы: Венделл, 19 (пен), Морговский, 34, Петрук, 50.

12:30. Чайка – Кудровка – 1:1

Голы: Семенец, 24 – Жикол, 17

13:00. Локомотив Киев – Скала – 2:0

Голы: Богомаз, 6, Козий, 59

14:30. ЮКСА – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Вакуленко, 33

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ЮКСА 21 14 5 2 46 - 11 47
2 Звягель 20 15 2 3 56 - 14 47
3 Дружба Мировка 19 14 3 2 37 - 9 45
4 Чайка 21 12 4 5 38 - 17 40
5 Кудровка 19 8 5 6 27 - 25 29
6 Скала 1911 19 9 2 8 26 - 28 29
7 Рух-2 Львов 19 7 5 7 24 - 24 26
8 Нива Винница 20 6 8 6 28 - 30 26
9 Карпаты-2 19 7 5 7 27 - 29 26
10 Локомотив Киев 21 5 5 11 25 - 37 20
11 Реал Фарма 20 5 4 11 19 - 35 19
12 Тростянец 20 4 5 11 16 - 27 17
13 Металлург-2 Зп 19 5 1 13 17 - 53 16
14 Кремень-2 21 0 2 19 10 - 57 2
15 Васт 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Петрук (Звягель).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Морговский (Звягель).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Венделл (Звягель).
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Источник Sport.ua
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