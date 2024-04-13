Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе, Звягель догнал лидера
12 апреля состоялись 6 поединков 23-го тура Второй лиги
12 апреля состоялись 6 поединков 23-го тура Второй лиги.
Клуб ЮКСА неожиданно дома проиграл Дружбе (0:1). Единственный гол забил Олег Вакуленко на 33-й минуте.
Звягель взял три очка на выезде в матче против команды Реал Фарма (3:0) и догнал лидера.
Лидеры: ЮКСА – 47 очков (21 матч), Звягель – 47 (20), Дружба – 45 (19), Чайка – 40 (21).
Напрямую в Первую лигу выйдет только победитель турнира, а еще две команды будут играть переходные матчи.
Вторая лига. 23-й тур, 12 апреля
12:00. Тростянец – Нива Винница – 1:1
Голы: Проданов, 23 – Загорулько, 16
12:15. Кремень-2 – Рух-2 – 1:1
Голы: Пастернак, 33 – Сабиев, 9 (автогол)
12:30. Реал Фарма – Звягель – 0:3
Голы: Венделл, 19 (пен), Морговский, 34, Петрук, 50.
12:30. Чайка – Кудровка – 1:1
Голы: Семенец, 24 – Жикол, 17
13:00. Локомотив Киев – Скала – 2:0
Голы: Богомаз, 6, Козий, 59
14:30. ЮКСА – Дружба Мировка – 0:1
Гол: Вакуленко, 33
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ЮКСА
|21
|14
|5
|2
|46 - 11
|47
|2
|Звягель
|20
|15
|2
|3
|56 - 14
|47
|3
|Дружба Мировка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|4
|Чайка
|21
|12
|4
|5
|38 - 17
|40
|5
|Кудровка
|19
|8
|5
|6
|27 - 25
|29
|6
|Скала 1911
|19
|9
|2
|8
|26 - 28
|29
|7
|Рух-2 Львов
|19
|7
|5
|7
|24 - 24
|26
|8
|Нива Винница
|20
|6
|8
|6
|28 - 30
|26
|9
|Карпаты-2
|19
|7
|5
|7
|27 - 29
|26
|10
|Локомотив Киев
|21
|5
|5
|11
|25 - 37
|20
|11
|Реал Фарма
|20
|5
|4
|11
|19 - 35
|19
|12
|Тростянец
|20
|4
|5
|11
|16 - 27
|17
|13
|Металлург-2 Зп
|19
|5
|1
|13
|17 - 53
|16
|14
|Кремень-2
|21
|0
|2
|19
|10 - 57
|2
|15
|Васт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
События матча
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