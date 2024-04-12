Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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ITF
12 апреля 2024, 05:02 |
59
0

Свитолина рассказала, кто помог организовать матч Украина – Румыния в США

Фонд теннисистки взял организацию на себя

12 апреля 2024, 05:02 |
59
0
Свитолина рассказала, кто помог организовать матч Украина – Румыния в США
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) рассказала, мешала ли ей готовится к матчу против сборной Румынии организация встречи, которой занимался её фонд.

«Забот прибавилось, но у меня сейчас мощная команда фонда, которая занимается организационными вопросами. Этих моментов очень и очень много и, конечно, как игрок, продолжающий выступать в Туре, я не могу этим заниматься. Так что у меня есть команда фонда, команда дома, теннисная команда и я доверяю полностью всем людям, которые со мной работают, и для меня важно, что они вовлечены в процессы на все сто процентов.

В общем, я знаю, что происходит, принимаю какие-то большие решение, но это все. Все ключевые вопросы оговариваются на митингах, команда реально работает в режиме 24/7. Сейчас это очень большая нагрузка, подготовка к важному событию. Для меня очень важно, что я могу полностью доверять своей команде. У нас собрались настоящие профессионалы. Анна - директор моего фонда, отвечает за все вопросы по организации матча. Она, можно сказать, директор этого события.

Михаил Филима – у него огромный опыт матчей Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Он занимался вопросами команды, общался с девушками, кто сможет сыграть, кто не сможет и т.д. У нас есть Сергей Стаховский, выступающий в роли советника фонда. У него также огромный опыт игры за сборную, плюс он прошел через многие организационные моменты.

Также есть дополнительные люди, которые приобщены к тому, чтобы этот матч состоялся и прошел как можно лучше. Без всех этих людей невозможно было бы все это сделать. Поэтому команда очень важна.

Для нас это первый подобный опыт такого большого мероприятия, и надеюсь, что в будущем мы будем только улучшаться», – сказала Свитолина.

Элина надеется на поддержку болельщиков. Также к болельщикам обратилась и Леся Цуренко.

Когда мы завоевали это право сыграть в квалификации, мы начали искать место проведения матча. Очевидно, что из-за войны организовать этот матч в Украине невозможно. Мы объединились с Bush Tennis Center, чтобы найти хорошую площадку. После этого все звезды сошлись. Мы нашли красивое место во Флориде. Мы очень рады здесь быть. Уже несколько дней мы проводим тренировки. Поэтому ждем болельщиков, надеемся на поддержку», – сказала Свитолина.

Украина сыграет номинально домашний матч в Omni Amelia Island Resort. Матчи пройдут 12-13 апреля.

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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