Леся ЦУРЕНКО: «Нам необходима поддержка болельщиков. Мы будем благодарны»

Представительница женской сборной Украины по теннису Леся Цуренко (№42 WTA) обратилась к болельщикам накануне матча против сборной Румынии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

«Уважаемые украинцы, уважаемые болельщики. Это очень особенное событие – играть за национальную сборную. Сейчас действительно важный момент. Мы очень желаем победить, очень желаем обрадовать вас. Мы сделаем все от нас зависящее для победы, а от вас мы просим как можно больше моральной поддержки.

Я попыталась пригласить сюда всех, кого знаю, кто сейчас проживает в Штатах, чтобы они лично приехали и поддержали. Потому что это действительно то, что нам необходимо – поддержка, поддержка и еще раз поддержка. Мы будем вам невероятно благодарны», – сказала украинская теннисистка.

Также Леся вспомнила свою игру с Аною Богдан на Уимблдоне-2023. Тогда спортсменки сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Grand Slam.

«Лучше не вспоминать, если честно, потому что там было много нюансов, которые, возможно, не были видны по телевизору. Это, например, тот нюанс, что и мне, и ей было плохо. Мы обе имели сильную головную боль.

Скорее всего, погодные условия так повлияли на нас, потому что все предыдущие дни было прохладно, а именно в тот день температура резко поднялась до 30 градусов. И мы вдвоем с ней по очереди просили обезболивающие, потому что обоим было плохо.

У меня лично картинка плыла. Знаете, у нас был такой, может, не очень высокий уровень тенниса, но мы обе хотели выиграть, обе боролись, и именно поэтому этот матч дошел до такой решающей стадии, когда и на тай-брейке никто не хотел уступать.

Я честно скажу: я стараюсь не вспоминать тот матч, потому что очень много такого энергетического накала и очень много вот этого «преодолеть себя и бороться, несмотря ни на что».

И матч-боллов у нее было очень много. Я вообще один вспоминаю, как страшный сон, когда она хорошо подала, проатаковала. Я просто защищалась, и она ошиблась, выполняя очень легкий удар с лёта. Для меня это был конец матча, а она ошиблась. И даже был такой момент, что я так задумалась: «Ну все». А она сыграла с лёта в сетку мяч. Поэтому продолжение.

Я помню, как меня поддерживала команда, как меня поддерживали игроки, как вокруг корта собрались все люди, кто только мог, смотрели этот матч, кто-то на телевизорах. И действительно, я получила потом невероятное количество сообщений. И просто люди лично подходили, говорили, что это что-то невероятное было.

Так что действительно, у нас с ней теперь есть какая-то особая связь. Потому что такие матчи не забываются, и у вас теперь есть что-то общее. Нелегкое, но общее», – сказала Цуренко.