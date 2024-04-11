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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
WTA
11 апреля 2024, 15:10 |
349
0

Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»

Элина с иронией оценила отсутствие топ-соперницы

11 апреля 2024, 15:10 |
349
0
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Свитолина и Халеп

В матче Кубка Билли Джин Кинг Украина сыграет против Румынии, в составе которой не будет бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп, которой недавно позволили вернуться в теннис после дисквалификации.

Лидер сборной Украины Элина Свитолина ожидала, что сыграет с Халеп в первом матче.

«В составе Румынии я ни с кем не играла. Мы ожидали, что будет Халеп, но она не совсем сейчас готова, хотя мы ожидали, что она будет со мной первый матч играть. Наверное, она немного испугалась» (смеется).

«Но у них и так неплохая, ровная команда. Есть Богдан, есть Кристиан. Посмотрела матчи Кристиан, потому что с ней начинаю. Уже с командой обсудили соперниц. Для нас главное играть в свой теннис и чтобы травм не было», – сказала Свитолина.

Матчи Украина – Румыния пройдут 12-13 апреля.

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Билли Джин Кинг Элина Свитолина Симона Халеп женская сборная Украины по теннису
Источник Setanta Sports
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