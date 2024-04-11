Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина призналась, в каком матче за сборную она ничего не смогла сделать
ITF
11 апреля 2024, 23:28 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:56
464
1

Свитолина призналась, в каком матче за сборную она ничего не смогла сделать

Элина вспомнила поединок против Серены Уильямс накануне встречи с румынками в КБДК

11 апреля 2024, 23:28 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:56
464
1
Свитолина призналась, в каком матче за сборную она ничего не смогла сделать
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Серена Уильямс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась воспоминаниями о матчах за сборную Украину и рассказала, в каком поединке она ничего так и не смогла сделать:

– В последний раз вы играли за сборную тогда еще в Fed Cup в 2020 году. После этого была Олимпиада, которую мы все хорошо помним. Чем отличается Элина в национальных цветах от обычной Элины в WTA-туре. Насколько сложно быть лидером сборной? Есть ли дополнительное давление, ответственность за то, что вы играете не просто за себя, а за страну? Что меняется внутри вас, когда вы играете за сборную, а не просто за себя?

– Конечно, есть ответственность, но это придает мне силы, придает мне больше мотивации. То есть, я могу как-то направить это в правильное русло. Иногда реально очень нервничаешь, потому что знаешь, что многие болеют, и ты играешь за страну. Больше давления происходит в твоей голове, можно сказать.

Но мне очень нравится. Я концентрируюсь как-то лучше на эти ивенты. Для меня играть за сборную, играть Олимпиаду – это всегда было где-то отдельно. Где-то очень высоко в моем листе стояло, что надо там играть очень хорошо.

– Вы помните свой первый матч в карьере в рамках Fed Cup?

– Да, помню. Это было в Харькове. Если не учитывать эти до 14, до 12, где мы играли где-то за сборную, первый матч я играла в Харькове против Серены Уильямс. Неплохое такое начало для меня, для девочки. Я не знаю, сколько мне было лет, наверное, лет 16 или 17 [матч прошел в апреле 2012-го, Элине тогда было 17 – прим.].

Наверное, тогда это был единственный случай, когда я не смогла ничего сделать, реально было очень тяжело [Серена выиграла 6:2, 6:1 – прим.]. Но это не опыт. И потом мне удалось обыграть ее на Олимпиаде в Рио [6:4, 6:3 – прим.]. Наверное, и плохого опыта нет как такового. Любые проигранные матчи, которые оставили какой-то след, – они потом помогают в следующих победах.

– Какой из матчей за сборную или на Олимпиаде запомнился больше всего?

– Запомнился очень тот первый матч против Серены, потому что она – легенда спорта вообще, не только тенниса. И чтобы она приехала в Харьков – это невероятно. Сейчас мы с Лесей вспоминали, как мы играли в Харькове против США [американки выиграли 5:0 – прим.] и против Австралии [2017 год, победа Украины 3:1 – прим.]

Мы вспоминали только вчера, что так классно было, что играли в Харькове, и так грустно, что сейчас не можем играть дома. Много матчи, которые мы помним, и которые играли в Украине, Киеве, Черноморске. Поэтому очень грустно сейчас вспоминать те матчи, где мы играли и вообще не задумывались, что может случиться так, что произойдет война, и что мы не сможем сыграть дома перед нашей публикой. Очень грустно.

Но все матчи, которые мы играли в Украине, были невероятны. Я помню поддержку, которую мы получали во время матчей в Харькове. Были раскуплены все билеты на этот матч против Австралии. Помню, очень крутой матч был, организация была очень крутая. Думаю, эти домашние матчи все запомнились, потому что их немного, – сказала Свитолина.

Ранее состоялась жеребьевка матчевого противостояния Украины и Румынии.

По теме:
СВИТОЛИНА: «У нас большой выбор игроков. Надеюсь, сможем пройти в финал»
Леся ЦУРЕНКО: «Играла и с Богдан, и с Кристиан. Картинка ясна»
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния
Элина Свитолина Серена Уильямс женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Теннис | 11 апреля 2024, 23:54 0
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако

11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 06:15 6
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

Несмотря на 3 пропущенных в матче Реал – Манчестер Сити, Андрей показал неплохую игру

Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Футбол | 11.04.2024, 19:58
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Футбол | 11.04.2024, 09:10
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 06:55
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IBACb_1
Блять
Чому собачою мовою? (((
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 20
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем