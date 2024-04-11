Свитолина призналась, в каком матче за сборную она ничего не смогла сделать

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась воспоминаниями о матчах за сборную Украину и рассказала, в каком поединке она ничего так и не смогла сделать:

– В последний раз вы играли за сборную тогда еще в Fed Cup в 2020 году. После этого была Олимпиада, которую мы все хорошо помним. Чем отличается Элина в национальных цветах от обычной Элины в WTA-туре. Насколько сложно быть лидером сборной? Есть ли дополнительное давление, ответственность за то, что вы играете не просто за себя, а за страну? Что меняется внутри вас, когда вы играете за сборную, а не просто за себя?

– Конечно, есть ответственность, но это придает мне силы, придает мне больше мотивации. То есть, я могу как-то направить это в правильное русло. Иногда реально очень нервничаешь, потому что знаешь, что многие болеют, и ты играешь за страну. Больше давления происходит в твоей голове, можно сказать.

Но мне очень нравится. Я концентрируюсь как-то лучше на эти ивенты. Для меня играть за сборную, играть Олимпиаду – это всегда было где-то отдельно. Где-то очень высоко в моем листе стояло, что надо там играть очень хорошо.

– Вы помните свой первый матч в карьере в рамках Fed Cup?

– Да, помню. Это было в Харькове. Если не учитывать эти до 14, до 12, где мы играли где-то за сборную, первый матч я играла в Харькове против Серены Уильямс. Неплохое такое начало для меня, для девочки. Я не знаю, сколько мне было лет, наверное, лет 16 или 17 [матч прошел в апреле 2012-го, Элине тогда было 17 – прим.].

Наверное, тогда это был единственный случай, когда я не смогла ничего сделать, реально было очень тяжело [Серена выиграла 6:2, 6:1 – прим.]. Но это не опыт. И потом мне удалось обыграть ее на Олимпиаде в Рио [6:4, 6:3 – прим.]. Наверное, и плохого опыта нет как такового. Любые проигранные матчи, которые оставили какой-то след, – они потом помогают в следующих победах.

– Какой из матчей за сборную или на Олимпиаде запомнился больше всего?

– Запомнился очень тот первый матч против Серены, потому что она – легенда спорта вообще, не только тенниса. И чтобы она приехала в Харьков – это невероятно. Сейчас мы с Лесей вспоминали, как мы играли в Харькове против США [американки выиграли 5:0 – прим.] и против Австралии [2017 год, победа Украины 3:1 – прим.]

Мы вспоминали только вчера, что так классно было, что играли в Харькове, и так грустно, что сейчас не можем играть дома. Много матчи, которые мы помним, и которые играли в Украине, Киеве, Черноморске. Поэтому очень грустно сейчас вспоминать те матчи, где мы играли и вообще не задумывались, что может случиться так, что произойдет война, и что мы не сможем сыграть дома перед нашей публикой. Очень грустно.

Но все матчи, которые мы играли в Украине, были невероятны. Я помню поддержку, которую мы получали во время матчей в Харькове. Были раскуплены все билеты на этот матч против Австралии. Помню, очень крутой матч был, организация была очень крутая. Думаю, эти домашние матчи все запомнились, потому что их немного, – сказала Свитолина.

Ранее состоялась жеребьевка матчевого противостояния Украины и Румынии.