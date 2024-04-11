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ITF
11 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:14
1788
3

Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния

Матчевое противостояние состоится 12–13 апреля во Флориде, США

11 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:14
1788
3
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния
Getty Images/Global Images Ukraine. Женские сборные Украины и Румынии по теннису

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.

11 апреля состоялась жеребьевка матчевого противостояния.

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

  • Леся Цуренко – Ана Богдан
  • Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

  • Элина Свитолина – Ана Богдан
  • Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае
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Источник Sport.ua
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serhiy
Удачі ,Дівчата !!!
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+2
Sashamar
Грають не рейтинги. Он подивіться, Остапенко фактично завалила Кубок для Латвії. Якщо в португалки і турчанки вона ще з гріхом навпіл виграла, то нідерландці програла. Всі троє з другої сотні. Так само жахливо грала в парі.
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+1
dydyyura
 Рейтинги. Рейтинг WTA (за 52 недели)Свитолина, Элина  18 место
Леся Цуренко. 42 
Ана Богдан 64
Жаклін Крістіан 75
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+1
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