Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.

11 апреля состоялась жеребьевка матчевого противостояния.

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

Леся Цуренко – Ана Богдан

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)