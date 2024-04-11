ITF11 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:14
1788
3
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния
Матчевое противостояние состоится 12–13 апреля во Флориде, США
11 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:14
1788
3
12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.
11 апреля состоялась жеребьевка матчевого противостояния.
12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)
- Леся Цуренко – Ана Богдан
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)
- Элина Свитолина – Ана Богдан
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае
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