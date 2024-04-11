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  4. Такое навсегда. Кристенсен вписал свое имя в историю Барселоны
Испания
11 апреля 2024, 08:31 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:42
703
0

Такое навсегда. Кристенсен вписал свое имя в историю Барселоны

Датчанин поразил ворота «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля 2024, 08:31 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:42
703
0
Такое навсегда. Кристенсен вписал свое имя в историю Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

В среду, 10 апреля, в Париже состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

На 77-й минуте игры автором победного гола «блауграны» стал датский защитник Андреас Кристенсен.

Он стал первым в истории «Барселоны» игроком, кому удалось отметиться голом в матче Лиги чемпионов в день своего рождения. 10 апреля Кристенсену исполнилось 28 лет.

Напомним, ответную игру «ПСЖ» и «Барселона» проведут в столице Каталонии 16 апреля.

Ранее сообщалось, что оглашены имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Андреас Кристенсен ПСЖ - Барселона Барселона Лига чемпионов
Источник УЕФА
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