Такое навсегда. Кристенсен вписал свое имя в историю Барселоны

В среду, 10 апреля, в Париже состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

На 77-й минуте игры автором победного гола «блауграны» стал датский защитник Андреас Кристенсен.

Он стал первым в истории «Барселоны» игроком, кому удалось отметиться голом в матче Лиги чемпионов в день своего рождения. 10 апреля Кристенсену исполнилось 28 лет.

Напомним, ответную игру «ПСЖ» и «Барселона» проведут в столице Каталонии 16 апреля.

Ранее сообщалось, что оглашены имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.