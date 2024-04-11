Такое навсегда. Кристенсен вписал свое имя в историю Барселоны
Датчанин поразил ворота «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду, 10 апреля, в Париже состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.
На 77-й минуте игры автором победного гола «блауграны» стал датский защитник Андреас Кристенсен.
Он стал первым в истории «Барселоны» игроком, кому удалось отметиться голом в матче Лиги чемпионов в день своего рождения. 10 апреля Кристенсену исполнилось 28 лет.
Напомним, ответную игру «ПСЖ» и «Барселона» проведут в столице Каталонии 16 апреля.
Ранее сообщалось, что оглашены имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Арсенала» прокомментировал эпизод с голом на 2-й минуте
У Валенсии нет денег для выкупа контракт Романа Яремчука у «Брюгге»