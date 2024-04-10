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  4. ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:50
369
0

ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил

Андреас забил на 77-й минуте

10 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:50
369
0
ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 75-й минуте на поле появился датчанин Андреас Кристенсен, а уже через две минуты датчанин замкнул подачу с углового и вывел каталонцев вперед.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил

ГОЛ! 2-3, Кристенсен, 77 мин

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Источник Sport.ua
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