В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

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Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 75-й минуте на поле появился датчанин Андреас Кристенсен, а уже через две минуты датчанин замкнул подачу с углового и вывел каталонцев вперед.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил

ГОЛ! 2-3, Кристенсен, 77 мин