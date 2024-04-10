ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил
Андреас забил на 77-й минуте
В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».
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Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
На 75-й минуте на поле появился датчанин Андреас Кристенсен, а уже через две минуты датчанин замкнул подачу с углового и вывел каталонцев вперед.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
ВИДЕО. Барса снова впереди! Кристенсен вышел на замену и сразу забил
ГОЛ! 2-3, Кристенсен, 77 мин
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