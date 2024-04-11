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  4. ЭНРИКЕ: Компенсируем разницу. Нужно думать о следующей неделе как о финале
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 03:41 |
53
0

ЭНРИКЕ: Компенсируем разницу. Нужно думать о следующей неделе как о финале

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение от Барселоны в ЛЧ (2:3)

11 апреля 2024, 03:41 |
53
0
ЭНРИКЕ: Компенсируем разницу. Нужно думать о следующей неделе как о финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ » и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

После завершения встречи главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных:

«Очевидно, мы не хотели этого поражения. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда. Мы хорошо прессинговали во втором тайме. Но они были хороши и вернули лидерство.

Если посмотреть все четвертьфиналы, голов было много. Когда играешь на таком уровне, каждая команда — это топ-команда. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в штангу.

Я не сомневаюсь, что мы сможем компенсировать отставание. Мы, например, не проигрывали в Лиге 1. К следующим играм будем готовиться как обычно и с уверенностью отправимся в Барселону.

Мы должны думать о следующей неделе как о финале. Очевидно, нам есть над чем работать и что улучшать. Но теперь внимание переключается на ответный матч в Барселоне».

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона – 2:3

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Луис Энрике пресс-конференция ПСЖ Барселона ПСЖ - Барселона Лига чемпионов
Источник УЕФА
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