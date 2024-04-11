ЭНРИКЕ: Компенсируем разницу. Нужно думать о следующей неделе как о финале

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ » и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

После завершения встречи главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных:

«Очевидно, мы не хотели этого поражения. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда. Мы хорошо прессинговали во втором тайме. Но они были хороши и вернули лидерство.

Если посмотреть все четвертьфиналы, голов было много. Когда играешь на таком уровне, каждая команда — это топ-команда. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в штангу.

Я не сомневаюсь, что мы сможем компенсировать отставание. Мы, например, не проигрывали в Лиге 1. К следующим играм будем готовиться как обычно и с уверенностью отправимся в Барселону.

Мы должны думать о следующей неделе как о финале. Очевидно, нам есть над чем работать и что улучшать. Но теперь внимание переключается на ответный матч в Барселоне».

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона – 2:3