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Лига конференций
Олимпиакос Пирей
11.04.2024 19:45 - : -
Фенербахче
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Лига конференций
11 апреля 2024, 02:58 |
23
0

Олимпиакос – Фенербахче. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 11 апреля в 19:45 по Киеву

11 апреля 2024, 02:58 |
23
0
Олимпиакос – Фенербахче. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Георгиос Караискакис» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда довела в 2022-м году национальный рекорд до 47 чемпионских титулов, причем взяв третье золото кряду. Но в прошлом сезоне ставка на возрастных звезд (позвали в том числе Хамеса Родригеса и Марсело) обернулась падением на третье место, что закономерно рассматривалось в Пирее как провал для такого гранда. Более того, уже можно говорить, что позиции Легенда не отвоевала - АЕК с ПАОКом уж очень далеко, и остается только бодаться с вечным соперником, Панатинаикосом, за бронзу. Да и в Лиге Европы закончили только на третьем месте, опередив в группе только дебютанта, Бачку-Тополу. Переместившись в плей-офф менее статусной Лиги конференций, греки без проблем справились с Ференцварошем. Но потом дома был разгром от Маккаби (Тель-Авив). 1:4 выглядели приговором, но в ответке получилось в формально выездном поединке отзеркалить результат, и добавить еще пару голов в экстра-тайме.

Фенербахче

Клуб сейчас не может полностью сосредоточиться только на выступлениях. Он скандалит, публично заявляя, что у него просто отбирают чемпионства, и даже обсуждает уход в другой турнир из Суперлиги страны. Канарейки в любом случае отстали от соседа и врага, Галатасарая, то есть снова остаются без титула - там золото не брали с 2014-го года. Смогут ли турки компенсировать это в Лиге конференций? Там они стартовали еще летом разгромом Зимбру, да и в своей группе довольно уверенно победили. Где подопечные Исмаэля Картала действительно удивили, так это с Рояль Юнион, разгромив его уже в Бельгии. После этого 0:1 в Стамбуле ничего не меняли.

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Статистика личных встреч

В 2021-м году стороны сыграли на групповом этапе Лиги Европы. Тогда греки сухо победили в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что греки дома будут минимально фаворитом. Но очевидно, что их противостояние с турками будет еще и принципиальным - тут ждем итого больше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).

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Олимпиакос Пирей Фенербахче Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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