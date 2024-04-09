Чалханоглу повторил рекорд Серии А по реализованным пенальти подряд

Вчера «Интер» в 31-м туре Серии А на выезде обыграл «Удинезе» 2:1. Первый гол команды Симоне Индзаги на счету Хакана Чалханоглу, который реализовал пенальти на 55-й минуте.

Это был 14-й подряд реализованный пенальти Чалханоглу в Серии А. По этому показателю он повторил рекорд известного в прошлом итальянского форварда Джампаоло Паццини, который в 2011 – 2012 годах также выступал за «Интер».

Также «Интер» благодаря вчерашней победе стал первой командой в истории Серии А, которая забивала в каждом из 31 матча чемпионата со старта сезона.