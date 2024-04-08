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Чемпионат Италии
Удинезе
08.04.2024 21:45 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
08 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:04
34
0

Скудетто близко. Интер вырвал победу над Удинезе в компенсированное время

Победу миланскому клубу принес гол Давиде Фраттези на 90+5-й минуте

08 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:04
34
0
Скудетто близко. Интер вырвал победу над Удинезе в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии A «Интер» на выезде победил «Удинезе» со счетом 2:1.

Для хозяев поля гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Нерадзурри отыгрались во втором тайме, когда пенальти реализовал Хакан Чалханоглу.

Победу миланскому клубу принес гол Давиде Фраттези на 90+5-й минуте.

«Интер» очень близок к завоеванию скудетто. Нерадзурри имеют 82 очка и опережают «Милан» на 14 пунктов. «Удинезе» с 28 баллами находится на 15-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 8 апреля

Удинезе – Интер – 1:2

Голы: Самарджич, 40 – Хакан Чалханоглу, 55 (пен), Фраттези, 90+5

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 31 26 4 1 75 - 15 82
2 Милан 31 21 5 5 60 - 34 68
3 Ювентус 31 18 8 5 45 - 24 62
4 Болонья 31 16 10 5 45 - 25 58
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Аталанта 30 15 5 10 55 - 34 50
7 Наполи 31 13 9 9 48 - 38 48
8 Лацио 31 14 4 13 37 - 34 46
9 Торино 31 11 11 9 31 - 29 44
10 Фиорентина 30 12 7 11 42 - 35 43
11 Монца 31 11 9 11 34 - 41 42
12 Дженоа 31 9 11 11 34 - 38 38
13 Кальяри 31 7 9 15 32 - 52 30
14 Лечче 31 6 11 14 26 - 48 29
15 Удинезе 31 4 16 11 30 - 47 28
16 Эмполи 31 7 7 17 25 - 47 28
17 Эллас Верона 31 6 9 16 28 - 42 27
18 Фрозиноне 31 6 8 17 38 - 61 26
19 Сассуоло 31 6 7 18 36 - 59 25
20 Салернитана 31 2 9 20 25 - 64 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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