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08.04.2024 21:45 - : -
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Италия
08 апреля 2024, 04:17 |
21
0

Удинезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок Серии А

08 апреля 2024, 04:17 |
21
0
Удинезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля на «Дачия Арена» пройдет матч 31-го тура Серии А, в котором, «Удинезе» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Удинезе – Интер

Удинезе

Команда в целом проводит достаточно типичный для себя сезон, на нынешнем скромном уровне. Так, в прошлом розыгрыше зебры взяли только двенадцатое место. Сейчас могло и такого не быть, но смена наставника, с возвращением на пост Габриэлле Чиоффи, постепенно начала давать результаты. Так, в феврале - начале марта был отрезок с единственным поражением при паре побед и 9 очках в 6 поединках, что позволило очень серьезно нарастить отрыв от опасной зоны. Правда, перед поединком на игры сборных бело-черные проиграли - 0:2, с Торино. Ну, хоть с Сассуоло на выезде, пропустив первыми, в итоге оформили ничью 1:1. Но все равно ситуация крайне непростая: да, вылетает Салернитана, но будет еще 2 неудачника.

Интер

Клуб не имеет серьезных, внятных турнирных задач на этот сезон. По сути, все закончилось 13-го марта, когда Симоне Индзаги, по большому счету, перехитрил сам себя. Точнее, после 1:0 дома сыграл в Мадриде, в ответном матче с Атлетико нерадзурри старались действовать прагматично - и, как часто бывает, пропустили роковой гол ближе к концовке, а потом уступили в послематчевых пенальти. Все, на этом, уже в 1/8, для черно-синих закончилась Лига чемпионов. При этом на внутренней арене команда закончила любую борьбу: выиграла снова Суперкубок, еще раньше, проиграв дома Болонье, сравнительно быстро покинули кубок. Ну, а в Серии А преимущество настолько велико, что остается просто оформить очередной скудетто. Не удивительно, что затяжная серия побед закончилась перед паузой на игры сборных ничьей дома с Наполи. Зато с Эмполи в прошлом туре разобрались уверенно, 2:0.

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Статистика личных встреч

Осенью позапрошлого года зебры даже ухитрялись выигрывать. Но и до, и дважды после этого побеждали змеи из Милана.

Прогноз

GGBET не верят, что хозяева арены даже за ничью зацепятся. Ставим на будущего чемпиона при форе -1 гол (коэффициент - 1,72).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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