В понедельник, 8 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Удинезе» и «Интер».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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