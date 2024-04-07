08.04.2024 21:45 - : -
Италия07 апреля 2024, 18:22 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:23
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Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля в 21:45 матч чемпионата Италии
07 апреля 2024, 18:22 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:23
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В понедельник, 8 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Удинезе» и «Интер».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».
Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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