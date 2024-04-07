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Чемпионат Италии
Удинезе
08.04.2024 21:45 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 апреля 2024, 18:22 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:23
17
0

Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля в 21:45 матч чемпионата Италии

07 апреля 2024, 18:22 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:23
17
0
Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Удинезе» и «Интер».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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