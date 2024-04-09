Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча
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В матче 31-го тура Серии A «Интер» на выезде победил «Удинезе» со счетом 2:1.
Для хозяев поля гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Причем гол получился курьезным – после слабого прострела никто из защиты гостей не дотронулся до мяча.
Нерадзурри отыгрались во втором тайме, когда пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Победу миланскому клубу принес гол Давиде Фраттези на 90+5-й минуте.
«Интер» очень близок к завоеванию скудетто. Нерадзурри имеют 82 очка и опережают «Милан» на 14 пунктов. «Удинезе» с 28 баллами находится на 15-й позиции.
Серия А. 31-й тур, 8 апреля
Удинезе – Интер – 1:2
Голы: Самарджич, 40 – Хакан Чалханоглу, 55 (пен), Фраттези, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
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