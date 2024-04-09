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09 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:00
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0

Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура Серии A

09 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:00
33
0
Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии A «Интер» на выезде победил «Удинезе» со счетом 2:1.

Для хозяев поля гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Причем гол получился курьезным – после слабого прострела никто из защиты гостей не дотронулся до мяча.

Нерадзурри отыгрались во втором тайме, когда пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Победу миланскому клубу принес гол Давиде Фраттези на 90+5-й минуте.

«Интер» очень близок к завоеванию скудетто. Нерадзурри имеют 82 очка и опережают «Милан» на 14 пунктов. «Удинезе» с 28 баллами находится на 15-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 8 апреля

Удинезе – Интер – 1:2

Голы: Самарджич, 40 – Хакан Чалханоглу, 55 (пен), Фраттези, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Удинезе).
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Удинезе Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу Лазар Самарджич Давиде Фраттези видео голов и обзор курьезы
Источник Sport.ua
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