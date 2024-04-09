Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне дважды кололи обезболивающие»

Начало апреля нынешнего года, пожалуй, навсегда запомнится нападающему житомирского «Полесья» Филиппу Будкивскому.

Шесть дней назад ему выпала возможность спасти для своей команды полуфинальный матч Кубка Украины с полтавской «Ворсклой», когда при счете 0:1 в пользу соперника арбитр назначил пенальти. Удар Будковского с одиннадцатиметровой отметки незадолго до окончания основного времени оказался неудачным - его парировал вратарь полтавчан Павел Исенко. После финального свистка форвард «Полесья» был в отчаянии, плача от досады из-за непопадания в финал.

Вчера же на долю Филиппа Будковского выпало значительно более серьезное испытание, которое уже было связано со здоровьем. В матче 23-го тура УПЛ «Минай» – «Полесье» произошел крайне неприятный эпизод, который привел к травме футболиста.

На 72-й минуте поединка в борьбе у ворот закарпатцев нападающий в высоком прыжке пытаясь нанести удар по мячу, столкнулся головами с игроком команды хозяев Дмитрием Поддубным. К окровавленному Будковскому, который в отличие от закарпатца пострадал достаточно серьезно, подбежали представители медицинского штаба «Полесья», которые долго оказывали ему первую помощь. В конце концов эскулапы житомирцев вывели травмированного игрока за пределы поля и передали врачам скорой помощи, которая отвезла его в ужгородскую больницу. Уже потом футболист присоединился к команде, вместе с которой вечером отправился поездом «Ужгород - Киев» домой.

«В течение вчерашнего вечера мне дважды кололи обезболивающие», – сообщил Sport.ua Будковский. «У меня переломаны две кости гайморовых пазух. Уже утром я был дома в Киеве, а завтра должен получить консультацию от врача, которая позволит определиться относительно дальнейших мероприятий в процессе лечения и восстановления.

В зависимости от сложности травмы, которую определяют специалисты по челюстно-лицевой хирургии, период восстановления может длиться от двух-трех недель до нескольких месяцев».

Напомним, что матч «Минай» – «Полесье» завершился со счетом 3:2 в пользу житомирской команды.