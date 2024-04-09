Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне дважды кололи обезболивающие»
Травмированного форварда «Полесья» ждет консультация
Начало апреля нынешнего года, пожалуй, навсегда запомнится нападающему житомирского «Полесья» Филиппу Будкивскому.
Шесть дней назад ему выпала возможность спасти для своей команды полуфинальный матч Кубка Украины с полтавской «Ворсклой», когда при счете 0:1 в пользу соперника арбитр назначил пенальти. Удар Будковского с одиннадцатиметровой отметки незадолго до окончания основного времени оказался неудачным - его парировал вратарь полтавчан Павел Исенко. После финального свистка форвард «Полесья» был в отчаянии, плача от досады из-за непопадания в финал.
Вчера же на долю Филиппа Будковского выпало значительно более серьезное испытание, которое уже было связано со здоровьем. В матче 23-го тура УПЛ «Минай» – «Полесье» произошел крайне неприятный эпизод, который привел к травме футболиста.
На 72-й минуте поединка в борьбе у ворот закарпатцев нападающий в высоком прыжке пытаясь нанести удар по мячу, столкнулся головами с игроком команды хозяев Дмитрием Поддубным. К окровавленному Будковскому, который в отличие от закарпатца пострадал достаточно серьезно, подбежали представители медицинского штаба «Полесья», которые долго оказывали ему первую помощь. В конце концов эскулапы житомирцев вывели травмированного игрока за пределы поля и передали врачам скорой помощи, которая отвезла его в ужгородскую больницу. Уже потом футболист присоединился к команде, вместе с которой вечером отправился поездом «Ужгород - Киев» домой.
«В течение вчерашнего вечера мне дважды кололи обезболивающие», – сообщил Sport.ua Будковский. «У меня переломаны две кости гайморовых пазух. Уже утром я был дома в Киеве, а завтра должен получить консультацию от врача, которая позволит определиться относительно дальнейших мероприятий в процессе лечения и восстановления.
В зависимости от сложности травмы, которую определяют специалисты по челюстно-лицевой хирургии, период восстановления может длиться от двух-трех недель до нескольких месяцев».
Напомним, что матч «Минай» – «Полесье» завершился со счетом 3:2 в пользу житомирской команды.
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