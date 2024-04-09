ОФИЦИАЛЬНО. Полесье сообщило диагноз Будковского
У нападающего житомирян перелом гайморовой кости на лице
Вчера, 8 апреля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и житомирским «Полесьем». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.
Во время матча в борьбе за игровой мяч нападающий «волков» Филипп Будковский и защитник соперников столкнулись головами. В результате повреждения Филипп Будковский был каретой скорой помощи доставлен в больницу, где прошел дополнительное обследование – компьютерную томографию.
Утром 9 апреля медицинский штаб клуба получил расширенные результаты обследований и может констатировать - Филипп получил перелом гайморовой кости на лице. Сроки восстановления игрока уточняются.
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