ОФИЦИАЛЬНО. Полесье сообщило диагноз Будковского

Вчера, 8 апреля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и житомирским «Полесьем». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Во время матча в борьбе за игровой мяч нападающий «волков» Филипп Будковский и защитник соперников столкнулись головами. В результате повреждения Филипп Будковский был каретой скорой помощи доставлен в больницу, где прошел дополнительное обследование – компьютерную томографию.

Утром 9 апреля медицинский штаб клуба получил расширенные результаты обследований и может констатировать - Филипп получил перелом гайморовой кости на лице. Сроки восстановления игрока уточняются.