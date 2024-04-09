Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье сообщило диагноз Будковского
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:02
1640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье сообщило диагноз Будковского

У нападающего житомирян перелом гайморовой кости на лице

09 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:02
1640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье сообщило диагноз Будковского
ФК Полесье. Филипп Будковский

Вчера, 8 апреля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и житомирским «Полесьем». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Во время матча в борьбе за игровой мяч нападающий «волков» Филипп Будковский и защитник соперников столкнулись головами. В результате повреждения Филипп Будковский был каретой скорой помощи доставлен в больницу, где прошел дополнительное обследование – компьютерную томографию.

Утром 9 апреля медицинский штаб клуба получил расширенные результаты обследований и может констатировать - Филипп получил перелом гайморовой кости на лице. Сроки восстановления игрока уточняются.

По теме:
Это бескультурье. Григорчук объяснил свою критику одесских болельщиков
Матч Днепр-1 – Заря приостановлена ​​из-за воздушной тревоги
Милевский рассказал, как ему удается жить без алкоголя
травма чемпионат Украины по футболу Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай травма носа Минай - Полесье
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Футбол | 09 апреля 2024, 06:30 22
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки

Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля

Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Футбол | 09 апреля 2024, 14:38 3
Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ

«Фелтинс-Арена» может оказаться чрезмерно дорогой в обслуживании для гельзенкирхенцев

Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Футбол | 09.04.2024, 12:09
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Футбол | 08.04.2024, 21:05
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Футбол | 08.04.2024, 15:52
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 5
Другие виды
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем