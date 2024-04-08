В Фенербахче обосновали свой демарш в матче за Суперкубок Турции

Клуб «Фенербахче» обнародовал официальный релиз относительно срыва матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

«Канарейки», напомним, выставили на поединок молодежный состав, который отказался от игры после гола, пропущенного уже на 1-й минуте.

«Сегодня, когда мы выходим на поле не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы отстаивать свои права, мы хотим подчеркнуть:

Не только в футболе, а и в каждой отрасли, к которой мы принадлежим, мы служим турецкому спорту всю нашу 117-летнюю историю. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанные нашим трудом. Мы разделяем национальные ценности вместе с 30 миллионами болельщиков. Мы продолжим настаивать на своем сегодня, завтра, как и вчера», — сказано в заявлении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Фенербахче» отложил вопрос выхода из состава участников чемпионата Турции.