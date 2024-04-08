Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Галатасарая — о скандале в Суперкубке: «Опозорились на весь мир»
Турция
08 апреля 2024, 09:21 |
1260
0

Президент Галатасарая — о скандале в Суперкубке: «Опозорились на весь мир»

Футболисты «Фенербахче» пропустили на 1-й минуте и ушли с поля

08 апреля 2024, 09:21 |
1260
0
Президент Галатасарая — о скандале в Суперкубке: «Опозорились на весь мир»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о скандальном матче за Суперкубок Турции между его командой и «Фенербахче».

Напомним, «Фенербахче» выпустил на игру молодежный состав U19 и пропустил гол уже на 1-й минуте — забил Мауро Икарди. После этого главный тренер «Фенербахче» призвал футболистов покинуть поле в знак протеста, а трофей достался «Галатасараю».

«Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Хоть мы и имели удовольствие наблюдать за этим дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали.

Они завершили финал Суперкубка за 1 минуту. Нам было стыдно перед всем миром. Миссия «Галатасарая» и «Фенербахче» — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из команды U19? Разве это не позор?» — сказал Дурсун Озбек.

Отметим, что у «Фенербахче» обострены отношения с Федерацией футбола Турции после нападения фанатов «Трабзонспора». Клуб даже делал заявление о намерении сняться с чемпионата.

По теме:
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Фенербахче готов сорвать матч за Суперкубок Турции. Известен план действий
Фламенго попробует подписать Тете в летнее трансферное окно
Фенербахче Галатасарай Суперкубок Турции по футболу Дурсун Озбек
Источник Fanatik
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Снукер | 08 апреля 2024, 06:30 3
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере

Валлийский снукерист взял 7 фреймов подряд и выиграл Tour Championship

Кривбасс – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 апреля 2024, 07:00 0
Кривбасс – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Кривом Роге встретятся один из лидеров Премьер-Лиги и финалист Кубка страны

Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Бокс | 07.04.2024, 16:51
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Футбол | 07.04.2024, 19:26
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07.04.2024, 20:18
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
06.04.2024, 20:38 59
Футбол
У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
06.04.2024, 22:33 2
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
07.04.2024, 11:48
Теннис
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем