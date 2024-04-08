Президент Галатасарая — о скандале в Суперкубке: «Опозорились на весь мир»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о скандальном матче за Суперкубок Турции между его командой и «Фенербахче».

Напомним, «Фенербахче» выпустил на игру молодежный состав U19 и пропустил гол уже на 1-й минуте — забил Мауро Икарди. После этого главный тренер «Фенербахче» призвал футболистов покинуть поле в знак протеста, а трофей достался «Галатасараю».

«Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Хоть мы и имели удовольствие наблюдать за этим дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали.

Они завершили финал Суперкубка за 1 минуту. Нам было стыдно перед всем миром. Миссия «Галатасарая» и «Фенербахче» — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из команды U19? Разве это не позор?» — сказал Дурсун Озбек.

Отметим, что у «Фенербахче» обострены отношения с Федерацией футбола Турции после нападения фанатов «Трабзонспора». Клуб даже делал заявление о намерении сняться с чемпионата.

