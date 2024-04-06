Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца

1 сентября минувшего года клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» официально сообщил о приобретении трансферных прав на украинского центрфорварда Назария Русина. За своего футболиста «Заря», по неофициальной информации, смогла выручить порядка 2,5 миллионов евро, а сам Русин подписал с «черными котами» контракт на четыре сезона с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

Однако по прошествии семи месяцев с момента этого трансфера Русину так и не удалось стать тем, кем его видели в своем клубе руководители «Сандерленда». На счету украинца лишь 3 результативные действия (2 гола и 1 ассист) в 21 поединке Чемпионшипа, а это ничтожно мало, если речь идет об игроке, ставшем самым дорогим подписанием клуба в сезоне-2023/24.

Что же помешало и продолжает мешать Русину оправдывать ожидания в «Сандерленде», и чего ждать украинцу в ближайшее трансферное окно?

Тренерская чехарда

Прежде всего, стоит отмечать, что Назарий Русин переходил в команду, которая на тот момент уже более года была под управлением Тони Моубрея. Опытный английский наставник провел с «Сандерлендом» весь сезон-2022/23, и в целом он оказался для «черных котов» весьма успешным. Команда финишировала на шестом месте в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа, получив возможность принять участие в плей-офф за право завоевать путевку в Премьер-лигу.

Несмотря на то, что в самом плей-офф «Сандерленд» уже в полуфинале по сумме двух матчей проиграл «Лутону» (2:1, 0:2), руководство клуба посчитало работу Моубрея удовлетворительной, и оставило Тони на должности коуча на сезон-2023/24, поставив задачу на этот раз все-таки вернуться в АПЛ, где «черные коты» в последний раз играли в рамках сезона-2016/17, когда под руководством Дэвида Мойеса вылетели из элиты, причем с последнего места.

Старт текущего сезона выдался для «Сандерленда» непростым. В первых двух матчах «черные коты» потерпели два поражения (с одинаковым счетом 1:2 – от «Ипсвича» и «Престона»), а затем вроде как нащупали свою игру и выдали пятиматчевую беспроигрышную серию (четыре победы и одна ничья). Но это не стало решением кризиса, и в период с 7 по 24 октября «Сандерленд» Моубрея проиграл три поединка Чемпионшипа кряду, а с 25 ноября по 2 декабря выдал еще одну неудачную серию – на этот раз из трех матчей без побед (два поражения и одна ничья).

4 декабря, когда «Сандерленд» пребывал на девятом месте в турнирной таблице, руководство отправило Моубрея в отставку, а спустя две недели назначило новым наставником первой команды Майкла Била – 43-летнего специалиста с весьма интересным карьерным послужным списком (работа в академиях «Челси» и «Ливерпуля», пост ассистента главного тренера в бразильском «Сан-Паулу» и «Астон Вилле», а также полноценная работа коучем в «Куинз Парк Рейнджерс» и шотландском «Рейнджерс»), но без каких-либо достижений.

Под руководством Била «Сандерленд» провел 11 матчей в Чемпионшипе, из которых выиграл лишь четыре, а в пяти потерпел поражения, сумев еще в двух случаях закончить поединки вничью. Этого также оказалось мало для боссов «черных котов», и 19 февраля, спустя лишь два месяца после назначения, Майкл был отправлен в отставку, а на его место пришел 37-летний Майк Доддс, который, как ожидается, будет руководить командой на правах исполняющего обязанности главного тренера до конца текущего сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Доддс

Доддс работает в «Сандерленде» с лета 2021 года, и уже несколько раз временно возглавлял команду на короткие периоды. Молодой специалист также входил в тренерские штабы Моубрея и Била, но в целом говорить о его уровне квалификации пока еще крайне рано.

Как бы там ни было, а тренерская чехарда, которая происходит в текущем сезоне в «Сандерленде», явно не способствовала улучшению результатов «черных котов» в целом и показателей Назария Русина в частности. Украинский форвард сыграл 9 матчей в рамках Чемпионшипа у Моубрея (1 ассист), 8 – у Била (2 забитых мяча) и пока 4 – у Доддса.

Низкая результативность и плохая статистика

Из статистики, приведенной выше, уже становится ясно, что Назарий не оправдывает высоких ожиданий руководства клуба, которое предполагало, что Русину удастся превратиться в лидера атак «черных котов». Впрочем, на то есть как объективные, так и субъективные причины.

К первым относится то, что «Сандерленд» достаточно долго торговался по трансферу Русина с «Зарей». Переговоры англичан с украинцами шли несколько месяцев, и завершились успехом буквально на самой «ленточке» работы летнего трансферного окна. Самому форварду также пришлось непросто, так как в кратчайшие сроки он пережил непростые переезды из Украины в континентальную Европу, где сперва прошел медицинский осмотр, а после ожидал завершения непростых переговоров между «Сандерлендом» и «Зарей», пребывая в стрессе буквально до самого момента подписания личного контракта с англичанами.

На момент приезда Русина, «Сандерленд» успел провести уже четыре матча в рамках Чемпионшипа. Назарий полностью пропустил предсезонную подготовку команды и был лишен возможности не только набирать физическую форму наравне с партнерами, но и получше ознакомиться с игровыми качествами каждого из них, а также понять и вникнуть в тактические требования Тони Моубрея.

Впоследствии Моубрей начал крайне осторожно подпускать Русина к играм в первой команде: в первых четырех матчах в Чемпионшипе украинец сыграл 2, 13, 1 и 14 минут соответственно. А как только Назарий показал тренеру, что на него можно рассчитывать, то случилось наихудшее – форвард получил травму паха и был вынужден пропустить несколько матчей. Именно в этот момент Моубрей оказался уволен, а Назарий, вернувшись из лазарета, следующие шесть матчей провел на скамье запасных.

С 1 января по 9 марта Русин уже не пропустил ни одного календарного поединка «Сандерленда» в Чемпионшипе. Этот год украинец начал с забитого мяча в ворота «Престона», а спустя несколько туров помог своей команде уйти от поражения против «Мидлсбро» (1:1). Но затем игровая форма «черных котов» снова покатилась в пропасть: в период с 14 февраля по 9 марта «Сандерленд» потерпел шесть поражений кряду, а Русин к концовке этой провальной серии начал проводить на поле все меньше и меньше времени.

Да и в целом Русин в Чемпионшипе не может похвастаться не только показателями результативности, но и остальной статистикой. Особенно бросается в глаза снижение целого ряда ключевых показателей на фоне тех, которые были у Назария в минувшем сезоне за «Зарю» на уровне украинской Премьер-лиги. Как говорится, цифры не обманешь – они красноречивее всех слов и объяснений…

Языковой барьер и неопределенная роль на поле

Одной из ключевых адаптационных проблем Русина в Англии оказалась неспособность быстро освоить местный язык. Об этой особенности Назария не так давно рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Сандерленда» Майк Доддс, подчеркнувший, что украинец потратил более полугода на изучение английского, но все еще не способен свободно разговаривать и понимать партнеров, из-за чего самому тренеру приходится искать «альтернативные способы общения» с 25-летним футболистом.

«Это не оправдание, потому что я бы никогда не оправдывался. Это не глобальная проблема, но его уровень знания и понимания английского языка ограничен. Но Русин тренируется должным образом и хочет проявить себя», – заявил Доддс.

Кроме того, временный коуч «черных котов» дал понять, что пока не решил, в какой роли украинский легионер может приносить максимальную пользу на поле для команды – то ли как центрфорвард, то ли как фланговый нападающий.

«Русин – нападающий? Это хороший вопрос. Я думаю, что он может играть на всех трех позициях [в передней линии]. Что точно можно сказать про Наза, так это то, что он действительно честный игрок. Ты знаешь, что он выложится на 100 процентов. Думаю, что он может играть везде в атаке. На самом деле, у Наза нет никаких предпочтений по этому поводу. Он видит себя игроком атакующей линии. Я вижу, как он играет на всех трех позициях», – сказал Доддс.

Чего ждать летом

Вся эта хаотизация ни в коей мере не способствует повышению качества игры Русина в «Сандерленде». Более того, 15 марта Доддс заявил, что украинец получил повреждение, и пока сроки его возвращения на поле непонятны.

«Наз получил удар во время игры, поэтому на этой неделе он даже не тренировался. Завтра его не будет. Мы ждем сроков [восстановления] от медиков», – сказал временный коуч «черных котов».

С тех пор Русин уже пропустил три поединка в рамках Чемпионшипа – против «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0), «Кардиффа» (2:0) и «Блэкберна» (1:5). Примечательно то, что очки в этих матчах «черные коты» потеряли с теми соперниками, которые находятся ниже их в турнирной таблице, а потому дальнейшие перспективы Доддса в качестве уже полноценного главного тренера команды выглядят крайне туманными.

ФК Сандерленд. Назарий Русин (крайний справа)

Что касается перспектив Русина в «Сандерленде», то здесь также все не так радужно. В частности, недавно в прессе появилась информация о том, что боссы клуба недовольны всеми игроками атаки команды, за исключением вингера Джека Кларка, на счету которого 15 забитых мячей и 4 голевые передачи в 34 поединках Чемпионшипа-2023/24. Руководство считает, что из-за низкого уровня результативности остальных форвардов «Сандерленд» оказался неспособным в текущем сезоне бороться за путевку в АПЛ.

По этой причине «Сандерленду» уже сейчас интересен 19-летний форвард «Вест Хэма» Дайвин Мубама. «Черным котам» нравятся физические данные этого молодого футболиста, а также в клубе рассчитывают сыграть на его амбициях. В стане «молотобойцев» Мубама пока сыграл лишь 109 минут в 8 матчах в рамках английской Премьер-лиги. В лондонском клубе высоко ценят способности талантливого игрока, но контракт того с «Вест Хэмом» действует до 30 июня нынешнего года, и в вопросе пролонгации сотрудничества между сторонами возникли проблемы.

Последним обстоятельством и хотят воспользоваться в «Сандерленде». «Черные коты» готовы завлечь молодого форварда «Вест Хэма» гарантиями игры в основном составе, по причине чего место Русина как минимум на позиции центрального нападающего окажется под серьезным ударом…