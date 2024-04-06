06.04.2024 13:15 - : -
Украина. Вторая лига06 апреля 2024, 07:12 |
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Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 13:15 видеотрансляцию матча Второй лиги
06 апреля 2024, 07:12 |
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6 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Вторая лига. 22-й тур, 6 апреля
13:15. Рух-2 Львов – Локомотив Киев
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Звягель
|18
|14
|2
|2
|53 - 12
|44
|2
|ЮКСА
|19
|13
|5
|1
|44 - 10
|44
|3
|Дружба Мировка
|17
|13
|2
|2
|35 - 8
|41
|4
|Чайка
|19
|12
|2
|5
|36 - 15
|38
|5
|Скала 1911
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6
|Кудровка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7
|Карпаты-2
|18
|7
|4
|7
|27 - 29
|25
|8
|Рух-2 Львов
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|9
|Нива Винница
|18
|6
|6
|6
|27 - 29
|24
|10
|Локомотив Киев
|19
|4
|4
|11
|21 - 35
|16
|11
|Тростянец
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|12
|Реал Фарма
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|13
|Металлург-2 Зп
|18
|5
|1
|12
|17 - 50
|16
|14
|Кремень-2
|19
|0
|1
|18
|7 - 52
|1
|15
|Васт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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