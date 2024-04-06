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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
06.04.2024 13:15 - : -
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 апреля 2024, 07:12 |
51
0

Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 13:15 видеотрансляцию матча Второй лиги

06 апреля 2024, 07:12 |
51
0
Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Вторая лига. 22-й тур, 6 апреля

13:15. Рух-2 Львов – Локомотив Киев

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Звягель 18 14 2 2 53 - 12 44
2 ЮКСА 19 13 5 1 44 - 10 44
3 Дружба Мировка 17 13 2 2 35 - 8 41
4 Чайка 19 12 2 5 36 - 15 38
5 Скала 1911 18 9 2 7 26 - 26 29
6 Кудровка 17 7 4 6 22 - 22 25
7 Карпаты-2 18 7 4 7 27 - 29 25
8 Рух-2 Львов 17 7 3 7 21 - 21 24
9 Нива Винница 18 6 6 6 27 - 29 24
10 Локомотив Киев 19 4 4 11 21 - 35 16
11 Тростянец 19 4 4 11 15 - 26 16
12 Реал Фарма 18 4 4 10 16 - 32 16
13 Металлург-2 Зп 18 5 1 12 17 - 50 16
14 Кремень-2 19 0 1 18 7 - 52 1
15 Васт 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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