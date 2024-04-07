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Рух-2 Львов
06.04.2024 13:15 – FT 2 : 2
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
07 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 06:10
77
0

Вторая лига. Рух-2 не сумел одолеть Локомотив

Игра закончилась со счетом 2:2

07 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 06:10
77
0
Вторая лига. Рух-2 не сумел одолеть Локомотив
ФК Рух

В 23 туре Второй лиги Украины «Рух-2» принимал столичный «Локомотив». хозяева дважды выходили вперед, но гости дважды сумели сравнять, как следствие, игра окончилась со счетом 2:2.

Вторая лига. 23 тур

Рух-2 – Локомотив Киев – 2:2

Голы: Теслюк, Музычук – Крапов, Мордас

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Вот как прокомментировал игру автор второго забитого гола в составе львов Максим Музычук: «Видимо, команда потеряла концентрацию после того, как забила второй мяч на старте второго тайма. «Рух-2» несколько расслабился и перестал играть в свой привычный футбол, за что мы и поплатились, пропустив в компенсированное арбитром время.

В перерыве тренерский штаб дал указание, что я должен выйти на поле, усилить команду и постараться забить гол и приятно, что это удалось сделать.

Все мы разочарованы, ведь упустили победу на последних минутах. Вместо того, чтобы спокойно довести матч до логического конца и заработать три очка, команда пропустила необязательный гол и сыграла вничью. Но это будет хороший урок для нас, что нужно играть до конца и постоянно бороться. Постараемся учесть эти ошибки в следующих матчах».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Рух-2 Львов Локомотив Киев Денис Теслюк
Источник Sport.ua
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