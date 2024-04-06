Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
WTA
06 апреля 2024, 07:02 |
389
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне

Дальше всех из украинок в одиночном разряде прошли Элина и Ангелина Калинина

06 апреля 2024, 07:02 |
389
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 3-м раунде украинка в двух сетах уступила Элизе Мертенс со счетом 4:6, 1:6. За свои выступления на этих кортах Свитолина заработала $11,190.

На стадии 1/8 финала вылетела и Ангелина Калинина (WTA 33), которая проиграла Дарье Касаткиной. Ее чек также составил $11,190.

В Чарльстоне приняли участие еще две украинки: Леся Цуренко (WTA 39) и Даяна Ястремская (WTA 32). Обе уступили в 1/32 финала, проиграв Астре Шарме и Магде Линетт соответственно. За один матч Леся и Даяна получили $6,940.

По теме:
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик
Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Чарльстон призовые
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик
Футбол | 05 апреля 2024, 22:40 2
Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик
Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик

Личность погибшего не была идентифицирована, но расследование убийства уже начато

Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Футбол | 05 апреля 2024, 07:19 0
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед

«Красные» владели мячом 83,1% времени

УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Футбол | 05.04.2024, 10:39
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Бокс | 05.04.2024, 16:16
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 03:50
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
04.04.2024, 08:31 1
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 30
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
04.04.2024, 02:25 5
Теннис
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 48
Футбол
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2024, 04:29
Теннис
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
04.04.2024, 11:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем