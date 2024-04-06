Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне

4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 3-м раунде украинка в двух сетах уступила Элизе Мертенс со счетом 4:6, 1:6. За свои выступления на этих кортах Свитолина заработала $11,190.

На стадии 1/8 финала вылетела и Ангелина Калинина (WTA 33), которая проиграла Дарье Касаткиной. Ее чек также составил $11,190.

В Чарльстоне приняли участие еще две украинки: Леся Цуренко (WTA 39) и Даяна Ястремская (WTA 32). Обе уступили в 1/32 финала, проиграв Астре Шарме и Магде Линетт соответственно. За один матч Леся и Даяна получили $6,940.