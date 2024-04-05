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  4. Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored
Англия
05 апреля 2024, 20:33 |
801
1

Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored

Александр, который выступает за Арсенал, попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ

05 апреля 2024, 20:33 |
801
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Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

WhoScored поставил украинцу оценку в 7.61 баллов, что позволило Зинченко попасть в символическую сборную 31-го тура по версии этого статистического портала.

Символическая сборная 31-го тура АПЛ по версии WhoScored:

Голкипер: Марк Флеккен (Брентфорд)

Защитники: Джоэл Велтман (Брайтон), Габриэл (Арсенал), Берн (Ньюкасл), Зинченко (Арсенал)

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Коул Палмер (Челси), Фил Фоден (Манчестер Сити), Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)

Форвард: Крис Вуд (Ноттингем Форест)

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Габриэл дос Сантос Магальяес Дэн Берн Александр Зинченко Родри Алексис Макаллистер Коул Палмер Фил Фоден Крис Вуд WhoScored символическая сборная
Источник Sport.ua
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Bombardini
Палмеру 10 за два забитих пенальті та сильний простріл в бік воріт, який випадково став голом завдяки рикошету? Мда
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