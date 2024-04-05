Сразу после возвращения в основу. Зинченко получил признание от WhoScored
Александр, который выступает за Арсенал, попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ
3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».
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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.
WhoScored поставил украинцу оценку в 7.61 баллов, что позволило Зинченко попасть в символическую сборную 31-го тура по версии этого статистического портала.
Символическая сборная 31-го тура АПЛ по версии WhoScored:
Голкипер: Марк Флеккен (Брентфорд)
Защитники: Джоэл Велтман (Брайтон), Габриэл (Арсенал), Берн (Ньюкасл), Зинченко (Арсенал)
Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Коул Палмер (Челси), Фил Фоден (Манчестер Сити), Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)
Форвард: Крис Вуд (Ноттингем Форест)
🏴 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/VIC6oNl9rr— WhoScored.com (@WhoScored) April 5, 2024
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