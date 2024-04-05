Тренер Левого берега: Матч с Карпатами покажет, будем ли бороться за УПЛ

Сегодня в третьем туре группы «Чемпионская» Первой лиги футболисты «Левого берега» победили в гостях «Прикарпатье» – 1:0 и, похоже, возвращают интригу в борьбе за повышение в классе.

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, появилась ли конкретика в задачах команды на текущий сезон:

- Пока двигаемся от игры к игре. Радует, что во второй части первенства добыли уже три победы подряд и ощутимо сократили отставание от «Ингульца», который уступает только «Карпатам».

– А из тех поединков, которые «Левый берег» провел весной, какие запомнились больше всего?

- Тяжелее всего далась сегодняшняя победа в Ивано-Франковске. Хозяева создали два голевых момента, мы – три, и в целом равной борьбе все решил единственный мяч, забитый после розыгрыша стандартного положения.

Что же касается собственно качества игры, то меньше всего у меня было претензий к подопечным после поединка предыдущего тура – с «Агробизнесом», в котором взяли верх – 3:0.

– Многие эксперты считают, что уровень подготовки команд группы «А» Первой лиги был выше, чем в группе «Б», где выступал на первом этапе «Левый берег». А Вы какого мнения?

– Скорее, в группе «А» был более ровный состав участников. Потому и было меньше проходных матчей. Также следует обратить внимание на то, что в группе «А» все поединки проходили на травяных газонах, а в нашей – «Чернигов», «Полтава» и «Кремень» принимали соперников на полях с искусственным покрытием, что создавало для гостей дополнительные трудности и влияло в определенной степени на результат.

– Что скажете о зимних новичках «Левого берега»?

- Среди них только вратарь Максим Механив стал основным игроком. К остальным нет претензий по отношению к своим обязанностям, но им еще нужно доказать, что они заслуживают выходить в стартовом составе.

– Уже сейчас можно сказать смело, что «Левый берег» гарантировал себе, как минимум, участие в переходных матчах за право повыситься в классе. Но и до второго места, позволяющего напрямую пробиться в УПЛ, уже близко.

- Мы пока пытаемся не заглядывать в турнирную таблицу. А чего стоим на самом деле, убедимся уже в следующем туре, когда будем принимать фаворита – «Карпаты». Не исключено, что после этого противостояния и появится конкретика в задачах «Левого берега» на текущий сезон.