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Чемпионат Украины
Прикарпатье
05.04.2024 13:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:32
13
0

Прикарпатье – Левый берег и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 апреля трансляцию поединков Первой лиги

05 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:32
13
0
Прикарпатье – Левый берег и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 5 апреля

Чемпионская группа

  • 13:00. Прикарпатье – Левый берег

Група выбывания

  • 12:00. Чернигов – Хуст
  • 12:30. Кремень – Буковина

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 20 16 3 1 37 - 11 51
2 Ингулец 20 14 4 2 42 - 13 46
3 Левый берег 20 13 3 4 48 - 12 42
4 ФСК Мариуполь 20 8 9 3 24 - 16 33
5 Эпицентр 20 8 9 3 28 - 22 33
6 Виктория 20 8 7 5 19 - 19 31
7 Полтава 20 8 6 6 36 - 29 30
8 Агробизнес 20 8 6 6 20 - 18 30
9 Кудровка-Нива 20 7 7 6 22 - 24 28
10 Прикарпатье 20 6 9 5 28 - 20 27
Полная таблица

12:00. Чернигов – Хуст

12:30. Кремень – Буковина

13:00. Прикарпатье – Левый берег

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Источник Sport.ua
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