05.04.2024 13:00 - : -
Украина. Первая лига05 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:32
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Прикарпатье – Левый берег и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 апреля трансляцию поединков Первой лиги
05 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:32
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5 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 5 апреля
Чемпионская группа
- 13:00. Прикарпатье – Левый берег
Група выбывания
- 12:00. Чернигов – Хуст
- 12:30. Кремень – Буковина
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|20
|16
|3
|1
|37 - 11
|51
|2
|Ингулец
|20
|14
|4
|2
|42 - 13
|46
|3
|Левый берег
|20
|13
|3
|4
|48 - 12
|42
|4
|ФСК Мариуполь
|20
|8
|9
|3
|24 - 16
|33
|5
|Эпицентр
|20
|8
|9
|3
|28 - 22
|33
|6
|Виктория
|20
|8
|7
|5
|19 - 19
|31
|7
|Полтава
|20
|8
|6
|6
|36 - 29
|30
|8
|Агробизнес
|20
|8
|6
|6
|20 - 18
|30
|9
|Кудровка-Нива
|20
|7
|7
|6
|22 - 24
|28
|10
|Прикарпатье
|20
|6
|9
|5
|28 - 20
|27
12:00. Чернигов – Хуст
12:30. Кремень – Буковина
13:00. Прикарпатье – Левый берег
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