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  4. Первая лига. Хуст и Левый берег одержали победы
Украина. Первая лига
05 апреля 2024, 15:35 |
204
0

Первая лига. Хуст и Левый берег одержали победы

Состоялось 3 матча второго дивизиона Украины

05 апреля 2024, 15:35 |
204
0
Первая лига. Хуст и Левый берег одержали победы
ФК Левый берег

Сегодня, 5 апреля 2024 года, состоялось 3 матча Первой лиги Украины.

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В частности, в группе «Чемпионская» встретились «Прикарпатье» и «Левый берег». Благодаря голу Руслана Дедуха победу одержали гости.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 3-й тур

Прикарпатье – Левый берег – 0:1

Голы: Дедух, 68

Первая лига. Группа «Выбывание». 3-й тур

Чернигов – Хуст – 0:2

Голы: Шевчук, 57, Гарнага, 82

Кремень – Буковина – 0:0

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Хуст Левый берег Чернигов Кремень Кременчуг Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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