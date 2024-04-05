Украина. Первая лига05 апреля 2024, 15:35 |
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Первая лига. Хуст и Левый берег одержали победы
Состоялось 3 матча второго дивизиона Украины
05 апреля 2024, 15:35 |
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Сегодня, 5 апреля 2024 года, состоялось 3 матча Первой лиги Украины.
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В частности, в группе «Чемпионская» встретились «Прикарпатье» и «Левый берег». Благодаря голу Руслана Дедуха победу одержали гости.
Первая лига. Группа «Чемпионская». 3-й тур
Прикарпатье – Левый берег – 0:1
Голы: Дедух, 68
Первая лига. Группа «Выбывание». 3-й тур
Чернигов – Хуст – 0:2
Голы: Шевчук, 57, Гарнага, 82
Кремень – Буковина – 0:0
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