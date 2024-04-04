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ATP
04 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:40
137
0

Держитесь крепче. Ник Кирьос анонсировал возвращение на корт

Эпатажный австралиец вскоре приступит к тренировкам

04 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:40
137
0
Держитесь крепче. Ник Кирьос анонсировал возвращение на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что надеется скоро вернуться в тур.

«Держитесь крепче. Я скоро вернусь на корт и дам вам еще немного поводов для радости, это уж точно.

Это были, пожалуй, одни из самых трудных лет в моей жизни в плане тенниса. Все остальное было замечательно, я не могу пожаловаться ни на что другое. Но в теннисе у меня было несколько очень сложных разговоров с самим собой.

Зачем я все это делаю? Мне не нужно этого делать, но я делаю это по какой-то причине. Так что я знаю, что внутренний огонь еще есть, и это хорошо.

На следующей неделе я впервые буду бить по мячу, так что, как только я вернусь на корт, думаю, все начнется сначала, чтобы вернуть нагрузку на запястье и тело. Но я обязательно вернусь. Просто сложно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьезной», – Кирьос.

Отметим, что Ник Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм.

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Ник Кирьос
Источник Australian Open
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