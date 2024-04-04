Держитесь крепче. Ник Кирьос анонсировал возвращение на корт

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что надеется скоро вернуться в тур.

«Держитесь крепче. Я скоро вернусь на корт и дам вам еще немного поводов для радости, это уж точно.

Это были, пожалуй, одни из самых трудных лет в моей жизни в плане тенниса. Все остальное было замечательно, я не могу пожаловаться ни на что другое. Но в теннисе у меня было несколько очень сложных разговоров с самим собой.

Зачем я все это делаю? Мне не нужно этого делать, но я делаю это по какой-то причине. Так что я знаю, что внутренний огонь еще есть, и это хорошо.

На следующей неделе я впервые буду бить по мячу, так что, как только я вернусь на корт, думаю, все начнется сначала, чтобы вернуть нагрузку на запястье и тело. Но я обязательно вернусь. Просто сложно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьезной», – Кирьос.

Отметим, что Ник Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм.