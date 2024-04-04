Абсурд и треш. Почему у Хацкевича не получается в Заглембе

Это было изначально больше похоже на аферу или авантюру, нежели на шанс перезапустить карьеру. Возглавить беспросветного аутсайдера второго польского дивизиона, имея на все про все для подготовки до весенней части сезона три месяца и Вадима Шаблия в помощниках – та ну нафиг. Но бывший главный тренер сборной Беларуси и киевского «Динамо» Александр Хацкевич решился.

Коллега Алексей Сливченко в середине февраля подробно рассказал о приходе бывшего рулевого киевского клуба в «Заглембе». Как и о самом клубе из Сосновец, и украинском десанте в команде. Так что повторяться непосредственно про сам приход белоруса в лагерь аутсайдера второго дивизиона Польши не вижу смысла. Более показательными, на мой взгляд, являются уже деяния Хацкевича во время возобновления сезона. Так сказать, вести из полей.

Однако перед этим все же позволю себе напомнить, как Хацкевич и его новая команда подходили к весеннему полусезону. Подопечные 50-летнего белорусского наставника провели пять контрольных спаррингов. В двух из них сыграли вничью, а в трех – проиграли. Довольно тревожный звонок, не правда ли? Но тогда Хацкевич не увидел в этом серьезной беды, заявив, что на то и нужны спарринги, чтобы экспериментировать.

По его словам, в этих контрольных поединках его команда пыталась наладить в первую очередь игру в обороне, а также отрабатывала три модели игры: высокий прессинг, игру в центральной зоне и действия на своей половине. «Теперь нам нужно решить, какая тактика поможет нам добиться хороших результатов в предстоящих матчах», – резюмировал Александр Николаевич.

Meczyki. Александр Хацкевич

Казалось бы, довольно здравые суждения тренера. И по тактике, а еще и по футболистам, по задачам на сезон. Но как только этот сезон возобновился, что-то явно пошло не так. На мой взгляд, главной проблемой бедствий Хацкевича и его «Заглембе» стало то, что тренер так и не смог определиться ни с тактикой, необходимой для того, чтобы «добиться хороших результатов», ни с футболистами, которые эту тактику будут воплощать на поле.

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На данный момент под руководством Александра Хацкевича «Заглембе» провел шесть матчей, в которых было добыто две ничьих, еще четыре поединка завершились поражениями. При этом разница забитых и пропущенных мячей просто удручающая: 1-11.

После сыгранных 25 туров турнирное положение «Заглембе» еще более усложнилось. В активе команды Хацкевича – уверенное последнее место и лишь 13 очков. До предпоследней строчки в таблице, которую занимает «Подбескидзе» – восемь пунктов отставания. Если называть вещи своими именами, то шансов спастись за девять туров до финиша у «Заглембе» уже фактически не осталось. По-своему это признал и главный тренер команды из Сосновец.

Хацкевич окончательно понял, во что вляпался, после разгромного поражения своих подопечных в средине марта в поединке против «Лехии» – 0:4. На следующий матч – домашнюю игру против «Катовице» – Александр Николаевич не придумал ничего иного, как закрыть своих подопечных на базе. Но в этой его затее интересен и показателен не столько сам факт такого вот наказания футболистов, к которому сейчас уже практически и не прибегают, сколько настоятельная рекомендация Хацкевича своим подопечным выбрать самостоятельно тактику на следующий матч.

Этот следующий матч «Заглембе» снова проиграл. И снова проиграл разгромно – 0:4. И с пресс-конференции Александра Хацкевича после той игры (напомню – против «Катовице») и начался весь этот абсурд и треш.

На встрече с журналистами Хацкевич поведал о своем решении делегировать часть своих полномочий футболистам. Дескать, я не знаю, каким был план на игру, ибо он выбирался игроками за закрытой дверью. «За эту игру несут ответственность футболисты. За эту одну игру», – вот еще одно откровение от белорусского тренера. Но он добавил, что «это был первый и последний раз, когда футболисты сами выбирали тактику на игру».

Журналисты, присутствовавшие на спиче Хацкевича, начали откровенно с него стебаться. Один из них предложил свои услуги в помощи управления командой. На что получил от главного тренера «Заглембе» его адрес электронной почты. Мол, все предложения по тактике отправляйте сюда.

Szanowni Państwo! Przesyłamy adres e-mail Aleksandra Chackiewicza. Na konferencji trener zgodził się, aby podesłać mu pocztą podpowiedzi dotyczące strategii na mecz w Niecieczy. Tylko poważne oferty! pic.twitter.com/OW7qfN86pZ — 100% Zagłębie Sosnowiec (@100Zaglebie) April 1, 2024

Ну, а дальше понеслось. Та пресс-конференция Хацкевича была разобрана на цитаты уже в центральной польской прессе. И на наставника «Заглембе» обрушился шквал критики и издевок. Ему вспомнили все. И усиленную «украинизацию» команды (в коллективе есть пять украинцев – Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Артем Полярус, Алексей Довгий и Артем Быков), и заискивание перед руководством клуба и Вадимом Шаблием, и про Сухоцкого, который до этого два года не играл в футбол, и задействование в тренировочном процессе своего сына Артема. И многое другое. Нам ведь, журналистам, только дай повод поехидничать. И мы им сразу же воспользуемся. Хацкевич этот повод действительно дал.

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После этого польские СМИ сообщили, что якобы президент «Заглембе» подал в отставку. А сам Хацкевич – на грани ухода из клуба.

Но дальше вообще случилась настоящая дичь. На тренировку «Заглембе» ворвались человек сорок мужиков в камуфляже, которые прятали свои лица под масками. Они назвались болельщиками «Заглембе». Состоялась потасовка, в которой досталось и Хацкевичу.

Клуб из Сосновец официально подтвердил факт этого инцидента. Подтвердил этот факт и сам белорусский тренер, который сказал, что «я сам воспитан улицей и знаю, как вести себя в таких ситуациях».

В свою очередь, агент Хацкевича – Вадим Шаблий – в интервью одному из наших СМИ рассказал, что в той потасовке его клиента никто не бил, «были лишь попытки со стороны хулиганов».

Шаблий открыл занавес и относительно ближайшего будущего Хацкевича. По словам одиозного агента, «Александра Николаевича никто не увольняет, он сам собирается в отставку». А почему так? Да потому, что «в команде бардак».

А то, что главным инициатором этого «бардака» выступил сам Александр Николаевич, Шаблий скромно умолчал.

По состоянию на момент написания сей заметки еще не было официальной информации о дальнейшей судьбе Александра Хацкевича: таки подал он в отставку, или его таки убрали. Или случилось что-то невероятное, и он остался у руля «Заглембе». Но, как бы ни завершилась эта странная и непоучительная история, можно уже сейчас констатировать, что она ничто иное, как афера и авантюра. И что бывший тренер сборной Беларуси и киевского «Динамо» вряд ли сможет смыть с себя ее последствия.