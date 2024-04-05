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  4. Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец
Польша
05 апреля 2024, 00:37 | Обновлено 05 апреля 2024, 00:56
414
2

Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец

Экс-наставник Динамо покинул польский клуб после неудачной серии команды

05 апреля 2024, 00:37 | Обновлено 05 апреля 2024, 00:56
414
2
Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец
ФК Заглембе. Александр Хацкевич

Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич покинул пост главного тренера польского клуба «Заглембе» Сосновец.

Из команды второго дивизиона Польши также ушел другой белорусский специалист Михаил Залевский, работавший спортивным директором. Контракты были разорваны по взаимному согласию сторон.

Хацкевич приступил к работе в Заглембе в январе 2024 года, подписав контракт до конца сезона. В шести матчах под его руководством Заглембе набрал лишь 2 очка и замыкает турнирную таблицу второго дивизиона чемпионата Польши.

На днях из-за неудач команды фанаты клуба атаковали тренировочную базу и на повышенных тонах поговорили с игроками и тренерами.

Чемпионат Польши 2023/24. Второй дивизион

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Источник: Аллегри летом покинет Ювентус
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Александр Хацкевич Заглембе Сосновец отставка чемпионат Польши по футболу
Источник Трибуна Беларусь
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Комментарии 2
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naverland
Теперь спокойно может ехать в 3 лигу бульбушатии
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Alex T
Феерично 
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