Хацкевич покинул пост главного тренера Заглембе Сосновец

Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич покинул пост главного тренера польского клуба «Заглембе» Сосновец.

Из команды второго дивизиона Польши также ушел другой белорусский специалист Михаил Залевский, работавший спортивным директором. Контракты были разорваны по взаимному согласию сторон.

Хацкевич приступил к работе в Заглембе в январе 2024 года, подписав контракт до конца сезона. В шести матчах под его руководством Заглембе набрал лишь 2 очка и замыкает турнирную таблицу второго дивизиона чемпионата Польши.

На днях из-за неудач команды фанаты клуба атаковали тренировочную базу и на повышенных тонах поговорили с игроками и тренерами.

Чемпионат Польши 2023/24. Второй дивизион