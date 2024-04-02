Интер повторил клубный рекорд времен Манчини

В понедельник, 1 апреля, в 30-м туре чемпионата Италии «Интер» добился победы над «Эмполи» со счетом 2:0.

«Нерадзурри» одержали 25 побед в первых 30 играх Серии А всего лишь во второй раз в своей истории. Впервые это случилось в сезоне-2006/2007, когда команду возглавлял Роберто Манчини.

В текущем чемпионате у «Интера» в пасиве 4 ничьих и 1 поражение.

«Интер» - лидер нынешней Серии А. У него 79 очков, что на 14 больше, чем у «Милана», который занимает 2-е место.