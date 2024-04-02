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Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.04.2024 22:15 - : -
Тоттенхэм
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Англия
02 апреля 2024, 02:02 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:32
19
0

Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 22:15 по Киеву

02 апреля 2024, 02:02 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:32
19
0
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится со «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 21:15 по европейскому времени.

Вест Хэм

Команда при Дэвиде Мойесе не просто смогла добиться успехов - она, что очень важно, стабильно хороша. Выиграв прошлый цикл Лиги конференций, сейчас англичане выступают в Лиге Европы. Там тоже многое получается: выиграли осенью свою группу, а в марте, снова сыграв с Фрайбургом, после 0-1 в Германии разгромили немцев дома, забив им 5 безответных голов. Но дальше там будет серьезнейший тест, в виде противостояния против не проигрывающего представителя ФРГ - Байера. При этом на внутренней арене молотобойцы получается неплохо держаться. Они остаются в числе претендентов на финиш в верхней трети таблицы, в зоне еврокубков. Правда, в прошлом туре Ньюкасл оформил 4-3 с этим соперником, удержав преимущество даже играя в меньшинстве.

Тоттенхэм

Клуб имеет перед собой более амбициозные планы. Чтобы сохранять статус гранда, лондонский коллектив, оставшийся в прошлом сезоне в итоге вообще без еврокубков, намеревался вернуться в топ-4 АПЛ, даже при том, что летом Харри Кейн вынудил себя продать в Баварию. Без многолетнего капитана и самого стабильного голеадора удается держаться пусть не стабильно в квартете лучших, но рядом с ним. Шпоры в марте добыли важную победу над соседом сверху, Астон Виллой. Но потом подопечные Постекоглу ухитрились разгромно уступить, 0-3, соседнему Фулхэму. Лутон тоже сопротивлялся: открыл счет и выиграл 1-й тайм. Но в итоге все закончилось волевыми 2-1.

Статистика личных встреч

У Хотспурс было 10 очков в четырех поединках. Но в этом сезоне, в декабре, молотобойцы выиграли на выезде 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на гостей. Но они нестабильны, так что здесь используем вариант с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,9).

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Источник Sport.ua
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