Англия03 апреля 2024, 04:10 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:50
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Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 04:10 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:50
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В матче 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме.
Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Бреннан Джонсон, но что у хозяев поля ответил Курта Зума на 19-й минуте.
«Тоттенхэм» потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ (57 баллов, 5-е место), «Вест Хэм» идет на 7-й позиции (45 пунктов).
Премьер-лига. 31-й тур, 2 апреля
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
Гол: Курт Зума, 19 – Бреннан Джонсон, 5
Видео голов и обзор матча
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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