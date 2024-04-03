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Вест Хэм
02.04.2024 22:15 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
03 апреля 2024, 04:10 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:50
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0

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 04:10 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:50
40
0
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме.

Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Бреннан Джонсон, но что у хозяев поля ответил Курта Зума на 19-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ (57 баллов, 5-е место), «Вест Хэм» идет на 7-й позиции (45 пунктов).

Премьер-лига. 31-й тур, 2 апреля

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Гол: Курт Зума, 19 – Бреннан Джонсон, 5

Видео голов и обзор матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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