В матче 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме.

Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Бреннан Джонсон, но что у хозяев поля ответил Курта Зума на 19-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ (57 баллов, 5-е место), «Вест Хэм» идет на 7-й позиции (45 пунктов).

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Премьер-лига. 31-й тур, 2 апреля

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Гол: Курт Зума, 19 – Бреннан Джонсон, 5

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