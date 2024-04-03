Англия03 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:35
29
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Тоттенхэм в игре с Вест Хэмом потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме
03 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:35
29
0
В матче 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме.
Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Бреннан Джонсон, но что у хозяев поля ответил Курта Зума на 19-й минуте.
«Тоттенхэм» потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ (57 баллов, 5-е место), «Вест Хэм» идет на 7-й позиции (45 пунктов).
Премьер-лига. 31-й тур, 2 апреля
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
Гол: Курт Зума, 19 – Бреннан Джонсон, 5
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