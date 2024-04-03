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Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.04.2024 22:15 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
03 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:35
29
0

Тоттенхэм в игре с Вест Хэмом потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ

Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме

03 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:35
29
0
Тоттенхэм в игре с Вест Хэмом потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Шпоры и молотобойцы обменялись забитыми мячами в первом тайме.

Счет на 5-й минуте открыл хавбек гостей Бреннан Джонсон, но что у хозяев поля ответил Курта Зума на 19-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ (57 баллов, 5-е место), «Вест Хэм» идет на 7-й позиции (45 пунктов).

Премьер-лига. 31-й тур, 2 апреля

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Гол: Курт Зума, 19 – Бреннан Джонсон, 5

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм Вест Хэм - Тоттенхэм Вест Хэм Курт Зума Бреннан Джонсон
Источник Sport.ua
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