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Италия
01 апреля 2024, 17:46 |
242
0

Интер расторгнет контракт с форвардом

Марко Арнаутович покинет клуб летом

01 апреля 2024, 17:46 |
242
0
Интер расторгнет контракт с форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Австрийский форвард Марко Арнаутович покинет «Интер» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Арнаутовича рассчитан до лета 2025 года, однако будет расторгнут досрочно. В миланском клубе недовольны частыми травмами 34-летнего австрийца и его низким уровнем игры.

Летом «Интер» усилит атаку двумя игроками, один из которых – Мехди Тареми из «Порту», который перейдет свободным агентом. Также «нерадзурри» рассматривают кандидатуры Альберта Гудмундссона из «Дженоа» и Джакомо Распадори из «Наполи».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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