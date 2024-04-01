Интер расторгнет контракт с форвардом

Австрийский форвард Марко Арнаутович покинет «Интер» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Арнаутовича рассчитан до лета 2025 года, однако будет расторгнут досрочно. В миланском клубе недовольны частыми травмами 34-летнего австрийца и его низким уровнем игры.

Летом «Интер» усилит атаку двумя игроками, один из которых – Мехди Тареми из «Порту», который перейдет свободным агентом. Также «нерадзурри» рассматривают кандидатуры Альберта Гудмундссона из «Дженоа» и Джакомо Распадори из «Наполи».