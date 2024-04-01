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  4. Коллинс рассказала о реакции других спортсменок на ее победу в Майами
WTA
01 апреля 2024, 14:23 |
465
0

Коллинс рассказала о реакции других спортсменок на ее победу в Майами

Даниэль рада, что ее поддержало столько теннисисток

01 апреля 2024, 14:23 |
465
0
Коллинс рассказала о реакции других спортсменок на ее победу в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс рассказала о реакции других спортсменок на ее победу в Майами.

«Я установила такие тесные связи со многими теннисистками в туре. Когда я ухожу с корта, буквально каждая американка из Топ-100 посылает длинное сообщение и выражает поддержку, у меня на глаза наворачиваются слезы. Очень горжусь тем, что у нас есть такая группа женщин, особенно в американском теннисе, и нашим товариществом, потому что это редкость. Игроки старшего поколения говорят о том, что когда они играли, все было не так.

Я испытываю такое же волнение, когда вижу, как Джесс (Пегула – прим.) поднимает трофей, и когда Коко выигрывает US Open. Все эти девушки так поддерживали меня, когда я побеждала, и не только сегодня, но и в трудные времена: после операции по поводу эндометриоза, после тяжелых событий в жизни. Это одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь в своей карьере, – дружеские отношения, которые я смогла завести в этом спорте, потому что это нелегко», – сказала Коллинс.

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Даниэль Коллинс WTA Майами
Источник WTA
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