Американская теннисистка Даниэль Коллинс рассказала о реакции других спортсменок на ее победу в Майами.

«Я установила такие тесные связи со многими теннисистками в туре. Когда я ухожу с корта, буквально каждая американка из Топ-100 посылает длинное сообщение и выражает поддержку, у меня на глаза наворачиваются слезы. Очень горжусь тем, что у нас есть такая группа женщин, особенно в американском теннисе, и нашим товариществом, потому что это редкость. Игроки старшего поколения говорят о том, что когда они играли, все было не так.

Я испытываю такое же волнение, когда вижу, как Джесс (Пегула – прим.) поднимает трофей, и когда Коко выигрывает US Open. Все эти девушки так поддерживали меня, когда я побеждала, и не только сегодня, но и в трудные времена: после операции по поводу эндометриоза, после тяжелых событий в жизни. Это одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь в своей карьере, – дружеские отношения, которые я смогла завести в этом спорте, потому что это нелегко», – сказала Коллинс.