СИННЕР: «Никогда не думал, что заберусь так высоко. Я из обычной семьи»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на Мастерсе в Майами, новый личный рекорд в мировом рейтинге и общее выступление в текущем сезоне.

– Что для вас важнее – первый титул в Майами после двух финалов или первое место в рейтинге?

– Первое?

– Нет, второе. Извините.

– Невынужденная ошибка (смех – прим.). Это, конечно, много значит для меня, но важнее то, что я отлично выступил, особенно в полуфинале и финале, а это для меня важнее.

Быть вторым номером – это потрясающее чувство. Я никогда не думал, что дойду до такого. Я из очень обычной семьи. Мой отец до сих пор работает, как и мама. Для меня спорт - это одно, а жизнь - совсем другое.

Я очень счастлив, что нахожусь на этой ступени. Я просто наслаждаюсь каждым моментом. Это особенные дни – победа на турнире. Неважно, какой турнир, это особенный день. Для меня это очень много значит.

– Результаты, которые вы показали за первые три месяца, просто потрясающие. Что вы ожидали от себя 1 января этого года и чего хотели достичь?

– Я бы соврал, если бы сказал, что ожидал этого. Но я чувствовал, что готов хорошо выступить в этом году, потому что у меня было отличное межсезонье, у меня был отличный конец прошлого года. Дважды обыграть Новака для меня было очень важно.

У меня были действительно успешные недели – Пекин и Вена, финалы конца года и Кубок Дэвиса. Я чувствовал, что готов к большим результатам.

На харде я люблю играть, и это придает мне дополнительную уверенность. Теперь на грунте все немного иначе. Я чувствую, что, по крайней мере, в последние годы я не чувствовал себя так хорошо на этих кортах. Будет интересная неделя и в Мадриде, потому что Мадрид совершенно другой, чем все остальные. Так что я просто пытаюсь понять, что мне больше подходит. Вот и все.